El concierto de ABACO que busca recaudar fondos contra la inseguridad alimentaria

El próximo 23 de noviembre, Bogotá será escenario de un evento que trasciende la música: el concierto “Todos Juntos”, una iniciativa de ABACO, la red de Bancos de Alimentos de Colombia, que busca unir a artistas, empresas, medios y ciudadanos con un solo propósito: alimentar la esperanza de millones de colombianos que aún enfrentan inseguridad alimentaria.

Este año, el evento promete más que un espectáculo musical: será una manifestación colectiva de solidaridad. El 100% de los recursos recaudados se destinará a los 26 bancos de alimentos que integran la red ABACO, para continuar fortaleciendo su labor de rescate de alimentos y distribución a comunidades vulnerables en todo el país.

En un contexto en el que más del 28% de los hogares colombianos sufren algún grado de inseguridad alimentaria, según cifras oficiales, iniciativas como Todos Juntos no solo resultan necesarias, sino urgentes. Cada entrada, cada aporte y cada nota musical se convierten en un gesto concreto que puede transformar vidas.

“Nuestra misión es que ningún plato quede vacío en Colombia. Y la música es una poderosa forma de recordarnos que, unidos, podemos lograrlo”, afirma Elisa Giraldo, gerente de Mercadeo de ABACO, quien además ha liderado las alianzas con diferentes medios y organizaciones que este año se suman voluntariamente a la difusión del concierto.



La invitación está abierta a toda la ciudadanía, y especialmente a los medios y aliados institucionales que deseen apoyar la causa. ABACO ha dispuesto material informativo y gráfico para quienes quieran unirse a la campaña, disponible en un repositorio digital público, y ha habilitado el correo elisagiraldo@abaco.org.co para resolver dudas o coordinar material adicional.

Además, como muestra de agradecimiento hacia los medios aliados, ABACO ofrecerá 10 entradas dobles digitales, que serán asignadas a las primeras personas interesadas en participar antes del 14 de noviembre. Pero más allá de los beneficios o los nombres que suban al escenario, el verdadero protagonista será el mensaje: la lucha contra el desperdicio y el hambre en Colombia. Cada año, millones de toneladas de alimentos terminan en la basura, mientras miles de familias carecen de lo básico. Frente a esa paradoja, los Bancos de Alimentos, coordinados por ABACO, han demostrado que la colaboración y la organización sí pueden hacer la diferencia.

El concierto Todos Juntos no solo es una cita con la buena música; es una invitación a ser parte activa de una causa que necesita del compromiso de todos. La entrada se transforma en alimento, la canción en esperanza, y la unión en una poderosa herramienta de cambio social.

El 23 de noviembre, Bogotá no solo vibrará al ritmo de la música: vibrará al ritmo de la solidaridad. Porque cuando el país se une por un mismo propósito, queda claro que sí es posible alimentar no solo cuerpos, sino también corazones.