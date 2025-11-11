En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernación de Santander debe definir en 48 horas cómo elegirá al alcalde encargado de Girón

Gobernación de Santander debe definir en 48 horas cómo elegirá al alcalde encargado de Girón

Tras fallo de tutela que también exige transparencia en el proceso y urge convocar elecciones atípicas para superar la crisis institucional que atraviesa el municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad