Gobernación de Santander debe definir en 48 horas cómo elegirá al alcalde encargado de Girón

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió la tutela interpuesta contra la Gobernación de Santander y, aunque declaró improcedente la acción, ordenó al gobernador Juvenal Díaz Mateus designar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles al alcalde encargado definitivo del municipio.

De acuerdo con la decisión, si la designación aún no se ha hecho, la Gobernación deberá, en un término de 48 horas, establecer un mecanismo que garantice la publicidad y transparencia del proceso, incluyendo la publicación de los informes y motivaciones que sustenten la elección.

A esta determinación se suma un requerimiento del Juez Penal 001 de Bucaramanga, Julio César Sanmiguel Cubillos, quien pidió a la Gobernación que en un plazo no mayor a 48 horas informe cómo se llevará a cabo el proceso de elección del nuevo alcalde, teniendo en cuenta que la terna ya fue conformada por los movimientos políticos.

El juez también exhortó al mandatario departamental a que, en un plazo máximo de 10 días, se nombre al nuevo alcalde encargado que reemplazará a Fredy Cáceres, designado previamente por decisión del propio gobernador.



El juez fue enfático en señalar la necesidad de avanzar con prontitud en la convocatoria de las elecciones atípicas, que podrían realizarse en enero de 2026, con el fin de restablecer la normalidad institucional en Girón.

El nombre de Fredy Cáceres ha estado en el centro de la controversia luego de que, durante su paso por la Alcaldía, despidiera a más de diez funcionarios, entre ellos dos con licencias de lactancia y paternidad, lo que derivó en varias acciones de tutela.

Mientras tanto, los partidos Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Partido de la U ya presentaron ante el gobernador la terna de candidatos de la cual deberá salir el nuevo alcalde encargado Juan José Gómez Vélez, Dayana Milena Tavera y Claudia Milena Jaimes Delgado.

Publicidad

La decisión judicial aumenta la presión sobre la Gobernación de Santander, que aún no ha oficializado el nombramiento pese a los llamados de los jueces y al creciente descontento político en el municipio.