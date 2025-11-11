Las seis palabras japonesas que se utilizan a diario en el español; muchos no lo notan

Aunque muchos lo ignoran, el idioma español ha incorporado decenas de términos provenientes del japonés. De acuerdo con la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), existen al menos 59 palabras de origen nipón registradas oficialmente, aunque algunos estudios elevan la cifra a más de 90.

Entre ellas, hay seis que se utilizan con frecuencia en la vida cotidiana, sin sospechar que su raíz está en la lengua y la cultura japonesa.



1. Biombo

Es una mampara compuesta por varios paneles plegables que se usa para dividir espacios o brindar privacidad. Su origen está en el japonés byōmbu, que se traduce como “protección contra el viento” (byō = protección, bu = viento).



2. Emoji

De reciente incorporación al diccionario de la RAE, esta palabra se ha vuelto indispensable en la comunicación digital. Proviene del japonés e (dibujo) y moji (carácter o signo de escritura), y hace referencia a los pequeños íconos usados para expresar emociones en mensajes y redes sociales.



3. Futón

Se trata de una colchoneta de algodón típica de Japón, que puede emplearse como asiento o cama. Su nombre viene directamente del japonés futon, sin alteraciones.



4. Karaoke

Hoy es sinónimo de diversión en reuniones y bares, pero su origen también es japonés. Kara significa “vacío” y oke es la abreviatura de okesutora, adaptación japonesa de “orquesta”. Literalmente, “karaoke” se traduce como “orquesta vacía”.

Blu Radio. Karaoke. Foto: AFP

5. Soja

El término que usamos para referirnos a la popular legumbre proviene del japonés shōyu, que designa la salsa elaborada a partir de esta planta. Según el investigador Fernández Mata, es el japonesismo más extendido en el español.



6. Tsunami

Derivada del japonés tsu (puerto) y nami (ola), esta palabra se popularizó tras los devastadores desastres naturales ocurridos en 2004 y 2011. Junto con soja, es uno de los japonesismos más usados en la actualidad.