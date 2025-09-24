Nuevo buscador de Google: por fin llega en español función que todos esperaban

Google anunció este martes que empezará a incluir en su buscador una versión en español de su modo con inteligencia artificial (IA), AI Mode, que fusiona su IA con todas las búsquedas que comprende la web, en Latinoamérica y otros países en el que se pueda acceder a esta herramienta, entre los que no se encuentran los miembros de la Unión Europea.

A diferencia del buscador convencional, el AI Mode utiliza una técnica "de abanico de consultas", que consiste en dividir la pregunta del usuario en subtemas y buscar una respuesta para cada una de esas divisiones.

Según la empresa, esta tecnología permite al usuario hacer preguntas más largas usando lenguaje natural, es decir, sin la necesidad de emplear palabras clave.

El mes pasado, Google amplió AI Mode en inglés a más de 180 nuevos países y territorios -entre los que no están los países de la Unión Europea, ya que el modelo no ha sido aprobado por la UE- y a principios de este mes, lo lanzó en cinco nuevos idiomas: portugués, hindi, indonesio, japonés y coreano.



Navegador Chrome de Google Foto: Grok, referencia

"Observamos, por ejemplo, que los usuarios escribían sus consultas (en Google), pero añadían 'IA' al final, porque querían una forma fiable de obtener una respuesta generada por IA", anota a EFE Hema Budaraju, vicepresidenta de gestión de productos de Google.

Según Budaraju, en AI Mode los usuarios realizan consultas dos o tres veces más largas que los internautas que usan solo el buscador tradicional de Google.

Esta nueva sección del buscador de Google no solo responde a preguntas hechas con texto, sino que también puede analizar imágenes.

Al igual que en otros chatbots, como el popular ChatGPT de OpenAI, una vez hecha la primera pregunta en AI Mode, el usuario puede continuar la conversación con la IA para conseguir más información.