UPB inauguró la Clínica de Simulación con robots que simulan partos e infartos

En un hito para la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se inauguró la moderna Clínica de Simulación que se convirtió en un espacio académico para poder fortalecer las prácticas profesionales de médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.

Este espacio equipado con equipos de alta complejidad como robots que simulan partos e, incluso, ataques al corazón, se convertirá en el escenario para que los estudiantes de la UPB enfrenten desafíos clínicos en entornos controlados por expertos.

Mateo Zuluaga, director de la Clínica de Simulación UPB, señaló que tener un espacio con estas especificaciones le va a permitir a los próximos profesionales fortalecer habilidades técnicas, de trabajo en equipo y de comunicación enfocadas en las personas.

"Tenemos un espacio de 600 metros cuadrados, una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos entre infraestructura y los simuladores de más alta fidelidad que tenemos en el mercado y los estudiantes pueden practicar una intubación, una reanimación, una cesárea, un parto, cómo aprender a dar buenas y malas noticias", explicó Zuluaga.



Desde la Universidad Pontificia Bolivariana insisten en que cada una de las salas, así como el quirófano de este lugar de simulación se diseñaron con el único fin de que los estudiantes puedan evaluar en tiempo y circunstancias reales las decisiones, acortando la brecha de lo que llaman saber y saber hacer.

"Sobre todo porque acerca a los estudiantes como una experiencia mucho más real sobre lo que es atender realmente a un paciente, entonces como yo siento que es súper importante porque también nos quita el miedo, del error se aprende", manifestó Ana Sofía Córdoba, estudiante de la UPB.

Hay que mencionar que dentro de la Clínica de Simulación no solo hay un amplio portafolio de simuladores de alta tecnología, sino que también hay cámaras que permiten la captura de imágenes desde múltiples ángulos y en tiempo real, lo que ayuda al aprendizaje y el desayuno de las prácticas médicas.