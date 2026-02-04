Dramático testimonio de mujer que estuvo muerta un minuto tras dar a luz: lo que vio en el más allá

Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó convirtiéndose en una experiencia límite entre la vida y la muerte.

Hannah Mercado, una mujer estadounidense de 32 años, aseguró que estuvo clínicamente muerta durante un minuto luego de dar a luz a su segundo hijo y relató lo que, según ella, vivió en ese instante.

El caso ocurrió en Denver, Estados Unidos, tras el nacimiento de Wells, un bebé que llegó al mundo sin complicaciones aparentes. Sin embargo, pocas horas después del parto, Hannah comenzó a sentir fuertes calambres y a expulsar coágulos de sangre de gran tamaño. En un principio, los médicos consideraron que se trataba de síntomas normales del posparto, pero su estado empeoró rápidamente.

Tras varios exámenes, el equipo médico descubrió que parte de la placenta había quedado retenida en su útero, una condición que puede desencadenar hemorragias severas y poner en riesgo la vida de la madre. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada de urgencia a cirugía.



Hannah Mercado estuvo muerta un minuto tras dar a luz. Foto: Redes sociales

Durante la intervención, su situación se tornó crítica. Según su propio testimonio, empezó a perder grandes cantidades de sangre en cuestión de minutos. Más de 20 profesionales de la salud trabajaban para estabilizarla cuando, de repente, su corazón dejó de latir. Estuvo clínicamente muerta durante cerca de un minuto.

Fue entonces cuando, según relató, tuvo una experiencia fuera de lo común. En entrevista con el diario británico The Sun, aseguró que sintió cómo se separaba de su cuerpo y observaba desde arriba a los médicos intentando reanimarla.

Vi una luz blanca muy intensa y sentí una paz que nunca antes había experimentado contó Hannah

Hannah también relató que, en ese momento, lo único que pensó fue que no volvería a ver a sus hijos, pero que, aun así, no sintió miedo. “Sabía que estaba muerta, pero me sentía tranquila”, afirmó. De forma repentina, sintió un fuerte golpe en el pecho y recuperó la conciencia.

Luego recibió dos transfusiones de sangre, ya que había perdido cerca de la mitad de su volumen sanguíneo. Contra todo pronóstico, logró recuperarse por completo.

Hoy, asegura que aquel episodio cambió su forma de ver la vida. “Ya no le temo a la muerte, siento que hay algo más después”, dijo.

El hecho ocurrió en 2021. Actualmente, su hijo Wells tiene cuatro años y su madre asegura que ese minuto marcó un antes y un después en su existencia.