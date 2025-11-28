Joven que estuvo en coma revela inquietantes detalles de lo que vio y escuchó al estar inconsciente

Para responder a una de las preguntas que más se hacen las personas sobre si alguien recuerda o percibe lo que ocurre mientras está en estado de coma, está el testimonio de Claudia Galdamez, una joven guatemalteca que vivió esa experiencia hace más de una década.

Su historia, compartida en dos videos virales, ha abierto una ventana al enigmático mundo de la conciencia durante la inconsciencia profunda.

Galdamez estuvo en coma una semana y dos meses luego de un grave accidente de tránsito, y aunque su cuerpo permanecía intubado y con los ojos cerrados, asegura que nunca dejó de sentir la presencia de sus seres queridos.

“Yo sentía que estaba como en el limbo”, relató, describiendo un espacio extraño en el que podía ver la habitación del hospital pero no distinguir rostros. “Sí veía el lugar en el que me encontraba, pero no veía a las personas; solo veía las almas”, enfatizó.



Foto: referencia, Meta IA

¿Puede escuchar todo mientras está en coma?

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a quienes escuchan su relato es su capacidad para recordar palabras que escuchaba mientras estaba inconsciente. “Escuchaba todo lo que me decían, y es algo raro, porque cuando me desperté del coma… mi lógica todavía no funcionaba, pues no comprendía que había tenido un accidente”, explicó. A pesar de la confusión inicial, algunas frases se grabaron profundamente en su mente.

Entre esas palabras, las de su padre fueron decisivas. Él solía acercarse a hablarle con la voz quebrada por la preocupación y le repetía: “Estamos afuera, estamos durmiendo en el carro, no te preocupes, aquí estamos para ti”. Por eso, al despertar, una de sus primeras preguntas fue: “¿Dónde están durmiendo mis papás?”, porque sentía que ya lo sabía, aunque jamás había estado consciente durante esas conversaciones.

La joven también asegura que recobró la tranquilidad al despertar porque ya sabía que quienes iban con ella en el carro estaban bien. “Eso era algo que mi hermana me había dicho mientras yo estaba en coma para que yo no me preocupara”, afirmó. Y añadió: “No es que yo supiera porque mi hermana o mi papá me lo dijeran; yo desperté sabiendo, aunque, obviamente, no recuerdo todo”.

Sin embargo, hay episodios que su mente no logró conservar. Su papá le confesó que, en medio del desespero, un día llegó a despedirse de ella. Sobre ese momento, Claudia admite: “No me acuerdo de esas declaraciones de mi progenitor”.

Para quienes hoy acompañan a un familiar hospitalizado, su mensaje ha sido especialmente reconfortante: “Esa información llega como directo al corazón. Cuando una persona está en coma, sí escucha, pero posiblemente no comprende la situación”. Su testimonio, que ya supera los 687.1K ‘Me gusta’, se ha convertido en una luz de esperanza para cientos de personas que buscan respuestas en medio de la incertidumbre.