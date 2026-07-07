En menos de una semana van más de 50 acciones terroristas en Chocó: Iglesia Católica pidió paz

En medio de los recientes ataques y hostigamientos contra la Fuerza Pública en el departamento de Chocó, el Ejército Nacional entregó preocupantes cifras: en 6 días se han reportado 53 acciones terroristas, 16 de ellas a través del uso de drones.

El general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, mencionó que se reportó la incineración de dos vehículos por parte del ELN, que ha sido el responsable de la arremetida terrorista en algunas zonas de Chocó.

"Tenemos el lanzamiento de 19 a 25 granadas artesanales, pero también las tropas les derribaron tres drones. También realizaron algunas acciones de propaganda, colocando 18 banderas, 6 pancartas sobre las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín", destacó.

Una de las situaciones más complejas se vivió en el municipio de Tadó, en donde la Estación de Policía fue atacada con drones cargados con explosivos.



Yenny Rivas, secretaria de Gobierno de Chocó, mencionó que la situación en el departamento ha aumentado la preocupación de las autoridades debido a la creciente presencia de grupos ilegales que han creado caos y zozobra entre la población civil.

"No registramos heridos, pero igualmente toda esta situación ha generado zozobra, ha generado temor, miedo en la comida.

Por su parte, la Iglesia Católica, a través el obispo de Istmina, monseñor Mario Álvarez, envió un mensaje contundente al Gobierno nacional para que responda de manera contundente y pueda interferir en la crisis de seguridad que atraviesa el departamento chocoano.

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"Que todos nos dispongamos, desde el Gobierno nacional, fuerza pública, todas las organizaciones a proteger a estos hermanos y hermanas nuestros de la región del San Juan", dijo.

De momento, el Ejército Nacional aseguró que a pesar de los ataques terroristas perpetrados por hombres del ELN, su accionar continuará en la región con el fin de fortalecer los dispositivos de control y vigilancia en vías, zonas rurales y otras áreas de injerencia de la criminalidad.