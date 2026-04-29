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Más de 30 ataques terroristas en menos de una semana sacuden al suroccidente del país

Los casos se han registrado en Cauca, Valle y Nariño, dejando muertos, heridos, afectaciones a la vía y pérdidas al sector empresarial. Autoridades refuerzan patrullajes en vías principales.

Refuerzan seguridad tras ola de ataques en Cauca, Valle y Nariño
Captura de pantalla de video de atentado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Sigue siendo complejo el panorama de seguridad en el suroccidente del país, debido a los constantes atentados perpetrados por grupos armados. El más reciente ocurrió en la vereda Guásimo, zona rural del municipio de Caloto, donde hombres armados incendiaron una máquina cosechadora de un ingenio azucarero. Según información preliminar, los sujetos llegaron al lugar, intimidaron a los trabajadores y los obligaron a abandonarlo antes de prenderle fuego.

Horas antes, en la vía que comunica a Corinto con Padilla, fue asesinado un supervisor de seguridad de un ingenio azucarero, otro trabajador resultó herido y dos más fueron retenidos por más de dos horas. Frente a esta situación, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, quien sostuvo un encuentro con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y representantes de los gremios del Valle del Cauca en Cali, denunció que los terroristas tienen asediado al suroccidente del país.

"Le pido la ayuda a toda la comunidad allecaucana, caucana y nariñense, que nos ayude, que articulemos nuestras fuerzas para poder avanzar positivamente en la seguridad de la región. Lamentablemente se vienen presentando unas situaciones especiales, acciones terroristas. Desde el viernes a hoy se han presentado 37 eventos terroristas entre Valle, Cauca y Nariño", dijo el comandante de las Fuerzas Militares.

Entre tanto, Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, manifestó que, en medio de los hechos violentos, el sector productivo del departamento pierde cerca de $30 mil millones al día, solicitó que se implemente un plan maestro de seguridad en la región.

Lea también:

  1. Hallan cuerpo de hombre asesinado y su vehículo incinerado
    Captura de pantalla de video
    Pacífico

    Fue identificado supervisor de seguridad asesinado en zona rural de Corinto, Cauca

  2. Atacaron vehículo de ingenio azucarero en Cauca.
    Atacaron vehículo de ingenio azucarero en Cauca.
    Foto: captura de pantalla video suministrado.
    Pacífico

    Atacaron vehículo de trabajadores de ingenio azucarero en vía Padilla-Corinto en el Cauca

"Cada vez que hay una afectación en la vía Panamericana, el departamento del Valle del Cauca tiene un impacto en su actividad productiva que estimamos diario por encima de los 30 mil millones de pesos. Sin duda, el sector del transporte se ve muy afectado, pero nuestro mensaje es lograr una articulación concreta con la Fuerza Pública que permita que el flujo de carga no se vea limitado", expresó Sanclemente.

Ante estos hechos, las Fuerzas Militares activaron un nuevo pelotón para patrullar los límites entre Cauca y Valle del Cauca. Esta unidad está conformada por ocho vehículos blindados y más de 200 soldados. Se espera que en las próximas horas lleguen más de 2.000 uniformados del Ejército para reforzar la seguridad en la región.

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