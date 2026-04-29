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Fue identificado supervisor de seguridad asesinado en zona rural de Corinto, Cauca

La víctima fue identificada como Juan Carlos Ceballos, de 47 años, quien se desempeñaba como supervisor de una empresa de seguridad privada vinculada al sector de la caña de azúcar.

Hallan cuerpo de hombre asesinado y su vehículo incinerado
Hallan cuerpo de hombre asesinado y su vehículo incinerado.
Foto: captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Como Juan Carlos Ceballos, de 47 años, fue identificado el hombre que fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, tras un hecho de violencia que se registró con arma de fuego.

De acuerdo con información entregada por la Policía Nacional, el caso ocurrió en la vereda La Paila, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, quien presentaba heridas ocasionadas por disparos.

"La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Cauca, informa que en las últimas horas se presentó un hecho de afectación a la vida mediante arma de fuego. Una vez conocido el caso, unidades policiales hicieron presencia en el sector y adelantan las labores investigativas", dice un comunicado emitido por la Policía.

Según las autoridades, Ceballos se desempeñaba como supervisor de una empresa de seguridad privada vinculada al sector industrial de la caña de azúcar de la región.

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"Al momento de los hechos, se movilizaba en un vehículo de seguridad, el cual fue hallado incinerado en el lugar. Estamos verificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos", puntualiza el comunicado.

Este hecho vuelve a generar preocupación por la situación de orden público en zonas rurales del norte del Cauca, donde continúan registrándose hechos de violencia.

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