Blindados y tropas Perseo refuerzan seguridad en frontera de Cauca y Valle ante escalada terrorista

La presencia militar en la zona limítrofe entre el Valle del Cauca y el Cauca fue reforzada con el despliegue de vehículos blindados, tropas especializadas y vigilancia aérea, en medio de las operaciones que buscan contener amenazas armadas y garantizar la seguridad en uno de los corredores más sensibles del suroccidente del país, ante la escalada de violencia y atentados terroristas de los últimos días.

Ocho vehículos tácticos tipo ASV M1117, un modelo de blindado militar utilizado para patrullaje y reacción rápida, recorren de manera permanente las vías principales y secundarias del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Estos automotores, según las FF. MM., realizan patrullas diurnas y nocturnas para fortalecer el control territorial y responder ante cualquier alteración del orden público.

Los blindados avanzan por corredores estratégicos donde históricamente se ha registrado presencia de grupos armados ilegales, ataques contra la Fuerza Pública y acciones dirigidas a afectar la movilidad y la seguridad de las comunidades.

Como parte del refuerzo operacional, tropas de la Operación Perseo también fueron enviadas a esta región para ampliar la capacidad de reacción militar. Estas unidades se integran a las maniobras de control y vigilancia que actualmente desarrollan las Fuerzas Militares en el área.



Además del componente terrestre, binomios caninos del Ejército fueron desplegados en puestos de control mixtos junto a la Policía Nacional. Los perros entrenados están especializados en la detección de explosivos, una medida que busca prevenir atentados y neutralizar posibles amenazas en corredores viales.

Desde el aire, la vigilancia se intensificó con aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aeroespacial, que realizan sobrevuelos sobre los principales ejes viales y zonas estratégicas. Estos drones permiten monitorear movimientos sospechosos y entregar información en tiempo real a las tropas desplegadas.

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La operación también cuenta con una ambulancia aérea destinada a evacuaciones y traslados aeromédicos, lo que garantiza atención rápida en caso de emergencias o situaciones de combate.

El operativo es liderado desde la región por el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, quien, junto a la cúpula militar y policial, coordina las acciones estratégicas para reforzar la seguridad y contener el accionar criminal en esta zona del país.