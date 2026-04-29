ONU DDHH condena ataques en Cauca y Valle: pide coordinación del Estado para proteger a la población

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los ataques registrados entre el 24 y el 27 de abril en Cauca y Valle del Cauca, que dejaron al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas.

El organismo alertó sobre la gravedad de estos hechos, atribuidos a grupos armados ilegales, y reiteró la necesidad de fortalecer la respuesta institucional para evitar que se repitan. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales a articular mejor sus acciones, con el fin de proteger a la población civil y anticipar nuevos ataques.

La Oficina insistió además en que los grupos armados deben respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cesar de inmediato cualquier acción violenta contra la población.

Personas caminan este domingo cerca de un bus destruido por un atentado en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia). EFE

“Asimismo, ONU Derechos Humanos reitera que están prohibidos los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil y sus bienes, y los ataques a la misión médica, entre otros, y que estos ataques constituyen graves infracciones del derecho internacional humanitario”, señaló Carlos de la Torre, representante encargado de ONU Derechos Humanos.



En medio de este panorama, el organismo también destacó las movilizaciones ciudadanas recientes en el Cauca en favor de la paz y el respeto por los derechos humanos. Según indicó, estas expresiones reflejan un llamado social al cese de la violencia que debería ser escuchado y respaldado por distintos sectores del país.

La oficina recordó que, a través de su Informe Anual, hizo recomendaciones estructurales al Estado colombiano. Entre ellas, avanzar en la implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, que incluye medidas como mayor inversión social, fortalecimiento del acceso a la justicia y acciones contra la corrupción y el lavado de activos.

También subrayó la necesidad de aplicar de manera efectiva la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, enfocada en las obligaciones de prevención y protección.

Publicidad

“ONU Derechos Humanos insta al Estado a fortalecer las labores de inteligencia del Estado como herramienta fundamental de prevención, a fin de evitar que vuelvan a repetirse ataques en contra de la población civil, y reitera la importancia de la presencia integral del Estado en todo el territorio”.

En materia judicial, hizo un llamado a las autoridades para asegurar investigaciones eficaces sobre los ataques recientes y avanzar en la garantía de justicia para las víctimas. Además, insistió en la necesidad de brindar atención humanitaria y acompañamiento psicosocial a las personas afectadas.

“Confiamos en que todos los sectores de la justicia llevarán a cabo investigaciones eficaces”, agregó De la Torre, quien también expresó la solidaridad del organismo con las víctimas y sus familias.

Publicidad

La Oficina reconoció, por otro lado, la respuesta de los organismos de socorro y del sector salud, así como las acciones adoptadas por autoridades locales y nacionales tras los hechos, incluyendo la realización de consejos de seguridad.

“Destacamos nuevamente que la mesa de diálogo del norte del Cauca es un modelo de diálogo social para la resolución de conflictividades en el territorio, y que es integrada por organizaciones sociales, el sector privado y el Estado colombiano”, concluyó el representante encargado.