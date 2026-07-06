Suspenden envío de buses entre Pereira y Chocó por combates del Ejército y el ELN

Las empresas de transporte intermunicipal suspendieron este lunes el despacho de buses entre Pereira y el Chocó debido a la compleja situación de orden público que enfrenta ese corredor vial. Durante la mañana y parte de la tarde se registraron intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN en el corregimiento El Tapón, jurisdicción de Tadó, sobre la vía que comunica al Chocó con Pereira.

A estos combates se suman otras acciones violentas registradas durante el fin de semana y este lunes, una situación que llevó a las empresas Flota Occidental y Empresa Arauca a suspender los viajes hacia el Chocó. Por ahora, los vehículos solo están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).

El gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, Héctor Fabio Artunduaga Mejía, confirmó que ambas empresas adoptaron la medida como consecuencia de las continuas acciones armadas en ese corredor vial: "Las 2 empresas que despachan buses desde aquí, desde el terminal, hacia ese sector no lo están haciendo, solo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia. Estamos a la espera de que nos informen en qué momento se supera esta situación y podamos seguir prestando el servicio de esos 16 buses, con esas, aproximadamente, 500 personas que salen diariamente desde Pereira hacia el departamento del Chocó", señaló.

Entre tanto, unidades del Ejército Nacional permanecen en la zona enfrentando a los subversivos y desarrollando operaciones para restablecer las condiciones de seguridad en la carretera.



De manera paralela, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, sostuvo una reunión con el gerente de la Terminal de Transportes para evaluar la situación de movilidad hacia el departamento del Chocó.

Al término del encuentro, el oficial anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la vía y entregó recomendaciones que serán transmitidas a los conductores y viajeros que deban desplazarse por ese corredor.