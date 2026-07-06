"La seguridad no puede esperar al empalme": gobernadora del Chocó tras constantes atentados del ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hizo un llamado al Gobierno nacional ante la violenta ofensiva que el ELN adelanta en su departamento. Según la mandataria, la región enfrenta una “escalada terrorista” que ha afectado de manera coordinada a al menos cinco municipios, dejando un saldo inicial de militares heridos y una población sumida en el miedo.

Uno de los más recientes atentados ocurrió este fin de semana en Tadó, donde miembros del ELN lanzó explosivos desde drones contra la estación de Policía del municipio.

Por esta razón, la mandataria aseguró que se necesita ayuda en materia de seguridad urgente y que la población no puede esperar el empalme para esas medidas.

“Un mes es demasiado tiempo para que la comunidad viva este terror”, manifestó Córdoba, refiriéndose al tiempo que resta para la transición oficial de gobierno, insistiendo en que el fortalecimiento de la fuerza pública debe ser una prioridad sostenida desde ahora mismo.



Ataques coordinados y uso de drones

La violencia, que se habría intensificado en el marco del 62 aniversario del grupo armado, comenzó el pasado jueves con un ataque en San José del Palmar, donde resultaron heridos cuatro soldados y un policía.

Desde entonces, las acciones no han cesado: incineración de camiones en la vía Quibdó-Pereira, hostigamientos a bases militares en Noanamá y, más recientemente, el uso de tecnología para atentar contra la fuerza pública.

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“En este justo momento, mientras hablamos, hay combates en el corregimiento del Tapón y también accionaron otras dos cargas con drones en el municipio de Río Iró contra la estación de policía”, denunció la gobernadora durante la mañana de este lunes en Mañanas Blu.

Córdoba subrayó la peligrosidad de esta modalidad, señalando que al grupo criminal “no le importa atentar contra la ciudadanía escudándose en que están atentando contra la fuerza pública”, dado que las estaciones policiales suelen estar en el corazón de las cabeceras municipales.

Necesidad de tecnología "antidrones"

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A pesar de que la fuerza pública ha logrado neutralizar cerca de 23 ataques en los últimos días, la gobernadora advirtió que las capacidades actuales son insuficientes ante la mutación del conflicto. Córdoba hizo énfasis en que la región requiere urgentemente apoyo aéreo y “un robustecimiento de las capacidades antidrones y de medios para desactivar explosivos de manera robotizada”.

“No podemos esperar a que ellos encuentren la manera efectivamente de dar un golpe donde hayan muertos o heridos”, sentenció la mandataria, haciendo referencia a que, por fortuna, los últimos ataques en Tadó e Iró no han dejado víctimas civiles.

Escuche la entrevista aquí: