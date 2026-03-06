En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Capturada patrullera en Quibdó tras presunta agresión a un mayor de la Policía: quedó en video

Capturada patrullera en Quibdó tras presunta agresión a un mayor de la Policía: quedó en video

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de marzo dentro de las instalaciones del Distrito Uno de Policía. La uniformada habría reaccionado de forma violenta luego de un llamado de atención por su presentación personal y el uso del celular en servicio.

