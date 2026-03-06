Capturada patrullera en Quibdó tras presunta agresión a un mayor de la Policía: quedó en video

Una patrullera de la Policía fue capturada en dentro de las instalaciones de la Estación de Policía de Quibdó, en el departamento del Chocó, luego de que presuntamente agrediera a un oficial superior durante un procedimiento interno de control disciplinario.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron hacia las 5:00 de la mañana, cuando el mayor realizaba la revista de las instalaciones y del personal que se encontraba de servicio en el Distrito Uno de Policía de Quibdó.

Según el informe, el oficial ingresó al primer piso de la estación para utilizar los baños y, al salir al pasillo donde se encontraba formado el personal, observó a la patrullera recostada sobre una mesa, manipulando su celular y, al parecer, con una presentación personal inadecuada para el servicio.

Ante esta situación, el mayor procedió a hacerle un llamado de atención. Sin embargo, de acuerdo con su relato, la uniformada respondió de manera desafiante, tal y como quedó registrado en video. El oficial decidió entonces iniciar una grabación con su teléfono personal, momento en el que la patrullera se levantó y lo encaró, presuntamente lanzándole golpes y bajando el celular, lo que impidió continuar con el registro en video.



En medio de la situación intervino otra patrullera, quien intentó separar a su compañera para evitar que continuara la agresión. No obstante, el reporte señala que la patrullera se encontraba alterada y seguía intentando agredir al oficial.

Ante el comportamiento, el mayor indicó que fue necesario hacer uso de la fuerza para controlar la situación. Con apoyo de otros dos uniformados, lograron reducirla y colocarle las esposas. Según el informe, incluso después de ser controlada la uniformada intentó golpear con cabezazos.

Posteriormente, hacia las 5:10 de la mañana, el mayor procedió a informarle a la patrullera su captura en flagrancia por los delitos de ataque o agresión a superior e insubordinación, dentro del marco de la justicia penal militar.

Tras la captura, se le informaron los derechos que le asisten como persona detenida y fue trasladada al Comando del Departamento de Policía Chocó, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal Militar.