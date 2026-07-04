Estación de Policía de Tadó en Chocó fue atacada con drones cargados de explosivos

Dos ataques con drones cargados de explosivos se registraron en el municipio de Tado, en el departamento de Chocó. Los ataques fueron dirigidos, al parecer, hacia la estación de Policía del municipio.

De acuerdo con versiones de los habitantes y las autoridades, el primer ataque se registró alrededor de las 10:30 de la mañana y el segundo una hora después, a las 11:30 de la mañana.

Los dos ataques generan pánico y zozobra en los habitantes del municipio chocoano, ya que se presentaron en una zona concurrida y en un día donde especialmente hay mucho movimiento de comercios.

De acuerdo con lo que ha dicho el alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios Agualimpia, la situación en este momento ya está en calma, pero se siente un ambiente tensionante. En las próximas horas se realizará un consejo extraordinario de seguridad frente a estos ataques.



Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló en un trino en su cuenta de X que “se registraron dos ataques con tres cargas explosivas transportadas por drones en la estación de policía de Tadó. Se registraron daños físicos a la infraestructura, pero afortunadamente no hay civiles ni policías heridos”.

La mandataria departamental le solicitó a los habitantes de Tadó mantenerse en lo posible alejada de las estaciones de policía durante el día de hoy en que el ELN ha indicado la celebración de un aniversario de bloque como excusa para su acción delictiva.

“Rechazamos con vehemencia estos actos criminales y a mansalva que no solo afectan a la fuerza pública sino que atemoriza a toda la ciudadanía. Convocaremos inmediatamente un Comité de Orden Público que permita disponer recursos del fondo de seguridad para inversiones en capacidades antidrones en favor de nuestra Policía Nacional”, resaltó la gobernadora.

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Además, desde el viernes se registraron combates y ataques con explosivos por parte del ELN en el municipio de San José del Palmar. El Ejército Nacional se encuentra aún repeliendo los ataques.