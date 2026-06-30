Avión de JetBlue chocó con un dron en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos iniciaron una investigación tras el reporte de un piloto de JetBlue sobre una posible colisión con un dron durante la maniobra de aproximación final al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). El incidente, ocurrido durante el fin de semana, ha puesto en alerta a los organismos de seguridad aérea.

Según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA), la tripulación de un vuelo de pasajeros de JetBlue Airways informó haber impactado contra un dispositivo aéreo no tripulado mientras se preparaban para aterrizar en la terminal neoyorquina. El reporte inicial, difundido a través de canales oficiales y redes sociales, movilizó a los equipos de inspección de la aerolínea para determinar si existían afectaciones en la aeronave.

No obstante, la aerolínea comunicó que, tras una revisión técnica minuciosa realizada al finalizar el vuelo, no se hallaron signos de daños físicos ni evidencia tangible de un impacto en la estructura del avión, según reportó CBS News. A pesar de la ausencia de daños visibles, el reporte del piloto ha sido tomado con seriedad por las autoridades debido a los riesgos que representan estos dispositivos para la aviación comercial en áreas de alta densidad de tráfico aéreo.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni afectaciones mayores en la operatividad del aeropuerto JFK. La FAA continúa con las indagaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la posible procedencia del dron.



La presencia de drones en las inmediaciones de aeropuertos comerciales representa un desafío creciente para la seguridad aérea en los Estados Unidos. Las regulaciones federales prohíben estrictamente el vuelo de estos equipos en espacios aéreos controlados y cerca de infraestructuras críticas sin autorización expresa.

Incidentes de esta naturaleza activan protocolos de seguridad de emergencia, dado que, aunque los drones son objetos de pequeño tamaño, su impacto contra componentes sensibles de un avión —como los motores o las superficies de control— podría comprometer la estabilidad del vuelo y poner en riesgo la integridad de los pasajeros. Este caso se suma a una serie de alertas que han llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia sobre el uso recreativo y comercial de aeronaves no tripuladas en las cercanías de los aeropuertos más concurridos del país.