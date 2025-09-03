Queman varios camiones de carga en vía que comunica a Pereira con Tadó, en Chocó

Hacia las 9:00 de la mañana de este miércoles, viajeros en la vía que comunica a Pereira con Tadó, en el Chocó, reportaron la quema de varios camiones. Las autoridades tratan de establecer quiénes son los responsables de la quema de los vehículos de carga.

El hecho se registró exactamente en un sector conocido como Peñas del Olvido. Hombres armados detuvieron el tráfico y quemaron tres camiones turbo. Por esto, hombres del Ejército y de la Policía hicieron tránsito a la zona para atender la situación y recobrar el orden público en esa arteria vial.

Hasta el momento se desconoce que grupo armado es el responsable de la quema de los vehículos, sin embargo, las autoridades de Risaralda han comunicado en diferentes ocasiones la presencia de la guerrilla del ELN y del Clan del Golfo en esa zona del departamento.



Denuncias previas en el sector

Recientemente, Eisenhower Zapata, líder de la Mesa de Víctimas del Eje Cafetero, denunció la presencia de integrantes del Clan del Golfo en esa zona y detalló que están adelantando acciones violentas con el ELN y otras estructuras delincuenciales en una lucha por el control de territorios.

Diego Mejía, alcalde de Mistrato, recientemente también indicó que había presencia de grupos armados en su territorio e, incluso, pidió que se le asigne un esquema de seguridad ante la compleja situación de esa zona del departamento de Risaralda.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, rechazó este nuevo ataque contra conductores de carga.

"Sufrimos un nuevo ataque contra vehículos de transporte en la vía Quibdó-Pereira, a las altura de las Peñas del Olvido (municipio de Tadó). Cuatro hombres armados y camuflados, intimidaron a los conductores para hacerlos descender de los vehículos y procedieron a incinerarlos", indicó la mandataria vía X, acompañado de un video del hecho.

