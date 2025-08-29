CICR recuperó los cuerpos de dos personas desaparecidas en medio del conflicto en Chocó

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó los cuerpos de dos personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en el departamento del Chocó. Los hallazgos fueron en dos puntos a los largo del río Baudó.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que, como parte de sus acciones estrictamente humanitarias en la búsqueda de personas desaparecidas, logró la recuperación de dos cuerpos en zona rural del departamento de Chocó.

La operación humanitaria forense se desarrolló en dos puntos a lo largo del río Baudó. En la zona sur fue hallado un cuerpo que correspondería a una persona reportada como desaparecida hace cuatro años, mientras que en el sector norte se recuperó otro que habría desaparecido hace poco más de un año.

“Todo lo que se encuentra en el lugar donde está inundado una persona, el cuerpo si ya está esqueletizado, todos los huesitos van a aportar una información que permite luego la identificación del cuerpo y todo lo que esté en el lugar, si hay prendas, si hay otros elementos, también van a permitir entregar como esos elementos orientadores”, dijo Sharon Luna Figueroa, especialista forense del CICR en Medellín.

Actualmente, los restos se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de adelantar la identificación plena y, posteriormente, entregar los cuerpos de manera digna a sus familiares, según confirmó la entidad humanitaria.

La experta señaló que de momento esto es una respuesta para las familias.

“Con estas acciones lo que buscamos es aliviar el sufrimiento de las personas y las familias que están buscando a sus seres queridos que fueron desaparecidos a causa del conflicto armado. Porque al final lo que queremos es entregarle una respuesta a estas familias que por tanto tiempo esperan a sus seres queridos”, agregó.

A la par, destacó que esta labor fue posible gracias a su carácter neutral, confidencial, independiente e imparcial, lo que le permitió recopilar información clave para ubicar los sitios de recuperación.

Asimismo, se dio a conocer que durante todo el proceso de búsqueda e identificación, la organización acompaña a las familias con apoyo psicosocial.