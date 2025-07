Reapertura de vía Medellín – Eje Cafetero tardará 8 meses: ya firmaron acuerdo para obras

Aunque inicialmente se estimaba un tiempo de cuatro meses, las obras para intervenir el punto crítico del sector Sinifaná, en la vía que conecta con el corredor Pacífico 1, tardarán ocho meses, según confirmó la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico), tras la firma de un acuerdo que oficializa la ejecución del proyecto.

El acuerdo suscrito permitirá iniciar labores de recuperación estructural, con una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos.

Las obras contemplan la estabilización del talud, la implementación de sistemas de drenaje, la construcción de diques en la quebrada contigua y el tratamiento de taludes en la parte superior del corredor.

Recientemente, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, había manifestado su malestar, pues destacó que hay posibilidades de hacer algunos ajustes que permitan ampliar el talud y dar un espacio tanto a las obras como al tránsito de vehículos pequeños y livianos generando un gran alivio para habitantes y comerciantes de la subregión afectados.

"Ellos la respuesta que nos han dado siempre es que no se puede, que es un riesgo. Uno cuando está trabajando con las comunidades en el sector tiene que asumir riesgos. Pero allí vemos que si nosotros ampliamos el talud, el riesgo es mínimo. O sea, es casi que nada. Lamentablemente esa concesión no escucha motivos y no escucha a nadie", declaró el funcionario.

El tramo afectado, ubicado en el suroeste de Antioquia, en la conexión hacia el Eje Cafetero y el Occidente del país, presenta una pérdida de banca desde 2019, cuando un deslizamiento obligó a construir una infraestructura provisional para mantener el paso vehicular y desde entonces, la zona ha sido considerada de alto riesgo, pero su afectación más reciente se registró el pasado 16 de junio.

Publicidad

Aunque el plazo total del proyecto es de ocho meses, Covipacífico señaló que el paso se habilitará de forma gradual y con restricciones en un tiempo menor, lo que permitirá mejorar la movilidad mientras avanzan los trabajos de fondo.

Sin embargo, la concesionaria advirtió que esta intervención no cubre la totalidad de las obras necesarias para garantizar la estabilidad completa de la vía. Por ello, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que lidere la articulación institucional que permita avanzar en nuevas fases de mitigación mediante la suma de esfuerzos y recursos adicionales.