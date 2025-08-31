Bandera del ELN fue instalada en vía de Piedecuesta, Santander

En las últimas horas, en el sector de Guatiguará, que conecta a Piedecuesta con el municipio de Girón, área metropolitana de Bucaramanga, fue hallada una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El hecho generó preocupación entre los habitantes de la zona y obligó a un despliegue de las autoridades para verificar la situación.

La Policía y el Ejército Nacional acudieron al lugar y procedieron a retirar el emblema alusivo al grupo armado. Según confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, durante la inspección se descartó la presencia de artefactos explosivos en el corredor vial.

“Procedimos a quitar la bandera, verificamos que no hubiera explosivos y ya el sector se encuentra en normalidad, estos grupos armados utilizan estas acciones para intimidar a la población, pero estamos atentos para contrarrestar cualquier amenaza”, señaló el funcionario.

El alcalde del municipio de Piedecuesta aún no se ha pronunciado frente al tema, de acuerdo con la Gobernación de Santander, mediante el sistema de cámaras de vigilancia se adelanta la identificación de las personas que habrían instalado la bandera, cuyo objetivo, según las autoridades, era generar miedo en los habitantes de Piedecuesta y Girón.

El secretario Hernández advirtió que durante este mes y en septiembre se podrían presentar más intentos de este tipo por parte de la estructura ilegal, pero aseguró que existe presencia institucional en los corredores de acceso a Bucaramanga y su área metropolitana.

“Seguiremos atentos y trabajando de manera articulada con las fuerzas militares y de Policía para garantizar la seguridad de los santandereanos”, puntualizó.

La Gobernación hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso que ponga en riesgo la seguridad en la región ante el cuadrante más cercano, a la línea 123 y a la línea 147 del Gaula.