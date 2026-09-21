Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá

El Distrito puso en marcha una estrategia territorial para identificar y prevenir casos de presunto abandono de personas mayores en Bogotá. De acuerdo con la información preliminar de la administración distrital, más de 20.000 personas mayores han sido identificadas con indicios de estar en esta situación, por lo que ahora se adelantarán visitas para verificar directamente sus condiciones de vida.

El primer operativo formal de esta fase se realizó este 21 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, con la participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Según explicó el alcalde, la estrategia busca llegar a una población que en muchos casos no ha sido alcanzada por las políticas sociales existentes. El Distrito señala que detrás de estas situaciones puede haber dificultades para acceder a alimentos, ausencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y otras condiciones de vulnerabilidad.

La administración también utiliza el concepto de pobreza oculta para referirse a situaciones que no necesariamente son visibles en las mediciones tradicionales. De hecho, el Distrito reporta que más de 12.000 de las personas mayores identificadas en supuesto abandono no son consideradas pobres, lo que evidencia que la falta o fragilidad de las redes de cuidado puede presentarse en diferentes condiciones económicas y sociales.



En estas visitas, los equipos distritales recorrerán localidades priorizadas, con listados de personas previamente identificadas para conocer sus condiciones de vida, establecer si cuentan con redes de apoyo y determinar qué necesidades tienen en materia de cuidado, protección y atención.

🔴🟡 Hoy, el alcalde @CarlosFGalan lideró el lanzamiento de los operativos territoriales para prevenir e identificar situaciones de abandono, aislamiento y soledad de personas mayores en Bogotá.



👵🏼👴🏼 Más de 20.000 personas mayores han sido identificadas en situaciones asociadas… pic.twitter.com/jYkwH8Dh1J — Secretaría de Integración Social (@integracionbta) September 21, 2026

Roberto Angulo explicó que la estrategia pretende, además, identificar personas que podrían haber quedado por fuera de la oferta institucional debido a problemas de clasificación en herramientas como el Sisbén.

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El secretario señaló que el Distrito cuenta con una base de 20.000 personas mayores presuntamente en abandono, una cifra que servirá como punto de partida para la caracterización en territorio.

La estrategia ya tuvo una fase piloto en 14 localidades, en la que se realizaron 457 visitas efectivas. De ese proceso fueron identificadas 46 personas con indicios de posible abandono, principalmente en Tunjuelito y Los Mártires.



Apoyos para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad

Una vez identificadas las necesidades de cada persona, el Distrito busca conectarlas con la oferta social disponible. Entre las alternativas mencionadas por el alcalde están los comedores comunitarios, los centros día, servicios de atención y acompañamiento, además de transferencias monetarias como parte del apoyo integral.

Bogotá tiene actualmente identificadas 1.443.658 personas mayores, y los más de 20.000 casos con indicios de presunto abandono representan una situación que la administración busca abordar desde diferentes frentes, pues no está relacionada únicamente con la falta de recursos económicos.

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Cabe mencionar, que las proyecciones citadas por el Distrito indican que para 2050 el 30 % de los habitantes de Bogotá serán personas mayores, mientras disminuirá la disponibilidad de cuidadores familiares directos.