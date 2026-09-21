En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá

Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá

La pobreza oculta y la falta de redes de apoyo son algunas de las situaciones que, según el Distrito, enfrentan alrededor de 20.000 adultos mayores que estarían en riesgo de abandono.

Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá
Más de 20.000 adultos mayores estarían en presunto estado de abandono en Bogotá
Foto: Secretaría Distrital de Integración Social
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

El Distrito puso en marcha una estrategia territorial para identificar y prevenir casos de presunto abandono de personas mayores en Bogotá. De acuerdo con la información preliminar de la administración distrital, más de 20.000 personas mayores han sido identificadas con indicios de estar en esta situación, por lo que ahora se adelantarán visitas para verificar directamente sus condiciones de vida.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El primer operativo formal de esta fase se realizó este 21 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, con la participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Últimas noticias

Revelan identidad de hombre encontrado en un carro
Bogotá

Revelan la identidad de la persona hallada sin vida al interior de un carro en el norte de Bogotá

Alcalde-Galan.png
Bogotá

Galán advierte riesgos para el metro y obras en Bogotá si se hunde su reforma tributaria

Según explicó el alcalde, la estrategia busca llegar a una población que en muchos casos no ha sido alcanzada por las políticas sociales existentes. El Distrito señala que detrás de estas situaciones puede haber dificultades para acceder a alimentos, ausencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y otras condiciones de vulnerabilidad.

La administración también utiliza el concepto de pobreza oculta para referirse a situaciones que no necesariamente son visibles en las mediciones tradicionales. De hecho, el Distrito reporta que más de 12.000 de las personas mayores identificadas en supuesto abandono no son consideradas pobres, lo que evidencia que la falta o fragilidad de las redes de cuidado puede presentarse en diferentes condiciones económicas y sociales.

En estas visitas, los equipos distritales recorrerán localidades priorizadas, con listados de personas previamente identificadas para conocer sus condiciones de vida, establecer si cuentan con redes de apoyo y determinar qué necesidades tienen en materia de cuidado, protección y atención.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Roberto Angulo explicó que la estrategia pretende, además, identificar personas que podrían haber quedado por fuera de la oferta institucional debido a problemas de clasificación en herramientas como el Sisbén.

Publicidad

El secretario señaló que el Distrito cuenta con una base de 20.000 personas mayores presuntamente en abandono, una cifra que servirá como punto de partida para la caracterización en territorio.

La estrategia ya tuvo una fase piloto en 14 localidades, en la que se realizaron 457 visitas efectivas. De ese proceso fueron identificadas 46 personas con indicios de posible abandono, principalmente en Tunjuelito y Los Mártires.

Apoyos para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad

Una vez identificadas las necesidades de cada persona, el Distrito busca conectarlas con la oferta social disponible. Entre las alternativas mencionadas por el alcalde están los comedores comunitarios, los centros día, servicios de atención y acompañamiento, además de transferencias monetarias como parte del apoyo integral.

Bogotá tiene actualmente identificadas 1.443.658 personas mayores, y los más de 20.000 casos con indicios de presunto abandono representan una situación que la administración busca abordar desde diferentes frentes, pues no está relacionada únicamente con la falta de recursos económicos.

Publicidad

Cabe mencionar, que las proyecciones citadas por el Distrito indican que para 2050 el 30 % de los habitantes de Bogotá serán personas mayores, mientras disminuirá la disponibilidad de cuidadores familiares directos.

Relacionados

Adultos mayores

Alcaldía Mayor de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad