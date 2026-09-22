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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Un muerto y un capturado deja riña entre conductores en la vía Girón-Floridablanca

Un muerto y un capturado deja riña entre conductores en la vía Girón-Floridablanca

Una discusión entre conductores terminó en una confrontación con arma cortopunzante y posteriormente en un homicidio, según el reporte preliminar de las autoridades de Santander.

FOTO CRIMEN VIA FLORIDABLANCA.jpg
FOTO: Crimen por intolerancia en Floridablanca- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Una persona murió y otra fue capturada luego de una riña entre conductores registrada en la vía que comunica a Girón con Floridablanca, en Santander.

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Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la entrada a la Zona Franca, en el kilómetro 4 sentido Girón-Floridablanca, donde las autoridades encontraron una aglomeración de personas y a un hombre herido dentro de un vehículo Fiat de placas FMB-130.

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De acuerdo con el reporte policial, el ciudadano presentaba heridas en sus brazos y fue trasladado inicialmente en un vehículo institucional, con apoyo de la comunidad, debido a la gravedad de su estado.

La información recopilada por los uniformados de la Policía Nacional señala que la confrontación habría comenzado kilómetros atrás, donde se habría presentado una pelea entre conductores. Posteriormente, los vehículos continuaron su recorrido hasta que se produjo una nueva confrontación cerca de la Zona Franca en Floridablanca.

En el procedimiento fue capturado Jhon Alexander Carreño Trujillo, de 19 años, quien conducía un vehículo tipo furgón Chevrolet de placas LPL-117. El hombre fue trasladado a la Estación de Policía de Floridablanca y quedó a disposición de la Fiscalía URI de Bucaramanga por el delito de homicidio.

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La víctima fue trasladada a la Foscal, donde posteriormente falleció. Las autoridades indicaron que, al momento del reporte, se desconocían las circunstancias médicas exactas que provocaron su muerte.

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En el procedimiento fueron incautados dos vehículos, un automóvil Fiat y una camioneta tipo furgón Chevrolet, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en esta confrontación.

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