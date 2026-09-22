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Sicarios asesinaron a tiros a cobradiario en el barrio Altoviento de Floridablanca

La víctima fue identificada como Andrés David Polo Rolón, quien, de acuerdo con la información preliminar, se encontraba en una esquina, frente al colegio Minca.

FOTO CRIMEN COBRADIARIO FLORIDABLANCA.png
FOTO: Crimen cobradiario en Floridablanca- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El homicidio ocurrió en medio de la violencia que sigue afectando al área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades revisan cámaras de seguridad y buscan testimonios para establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del crimen.

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Un nuevo homicidio se registró en Floridablanca, donde un hombre que se desempeñaba como cobradiario fue asesinado con arma de fuego en el barrio Altoviento 2.

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La víctima fue identificada como Andrés David Polo Rolón, quien, de acuerdo con la información preliminar, se encontraba en una esquina, frente al colegio Minca, revisando su teléfono celular cuando fue atacado a tiros por sicarios.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 107 con carrera 37. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Polo Rolón sin signos vitales, sobre una motocicleta Boxer de color negro.

"En el lugar también fue encontrado un teléfono celular que, al parecer, pertenecía a la víctima. El elemento fue protegido y posteriormente entregado a Policía Judicial para los respectivos procedimientos", señaló la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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La zona fue acordonada mientras una unidad de criminalística realizaba la inspección técnica del cadáver.

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Las autoridades adelantan la verificación de cámaras de seguridad del sector y recopilan información entre los ciudadanos que pudieron haber presenciado el ataque, con el propósito de establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

El crimen se suma a los hechos de violencia que vienen siendo investigados por las autoridades en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

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