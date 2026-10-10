Alcalde de Barrancabermeja señaló a joven por homicidio y estaba detenido en Bucaramanga

Una polémica se desató en Barrancabermeja, Santander, luego de que el alcalde Jonathan Vásquez anunciara en su cuenta de X la aprehensión de un adolescente conocido como alias ‘Rambo’ y lo señalara como presunto implicado en el asesinato de Karely Merlano, cuidadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La madre del joven cuestionó públicamente esa versión y aseguró que su hijo no estaba en el puerto petrolero cuando ocurrió el homicidio.

El mandatario en el mismo mensaje indicó que contra el adolescente existía una orden de aprehensión vigente y que también estaría relacionado con otros hechos delictivos.

🚨 ¡CAPTURADO ALIAS “RAMBO”, PRESUNTO IMPLICADO EN EL ASESINATO DE KARELY MERLANO!



Acabo de recibir esta importante noticia. Gracias al trabajo articulado de inteligencia e investigación de nuestras autoridades. pic.twitter.com/IQ2NfjtYBI — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) October 10, 2026

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Sin embargo, la madre del joven, Yoselin Molina, entregó una versión diferente en una entrevista realizada por el periodista independiente Juan Carlos Quiroga, difundida en su perfil de Facebook. Según relató, su hijo, quien tenía 17 años para la época, permanecía en un centro de atención de Hogares Claret, en Bucaramanga, desde el 16 de enero.

Molina sostuvo que las fechas no coinciden con la posibilidad de que el adolescente hubiera participado en el homicidio, ocurrido el 10 de abril. Aseguró que dos jóvenes que sí habrían participado en los hechos se encontraban en Barrancabermeja y que ella recogió a su hijo el 13 de mayo, cuando salió del centro.



“Decirle al alcalde que no sé por qué está dando un falso positivo. Él está capturado, aún no tiene nada que ver y yo tengo pruebas. La verdad, que se haga justicia y no tiene nada que ver en este caso”, manifestó la mujer durante la entrevista.

La controversia plantea interrogantes sobre la información que llevó al alcalde a vincular públicamente al adolescente con el asesinato de Karely Merlano y sobre las pruebas que sustentarían esa presunta participación.

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Ninguna de estas versiones ha sido afirmada ni negada por la Policía de Barrancabermeja; sin embargo mientras en la cuenta X del alcalde permanece la publicación, en su red de Facebook la borró luego de generar polémica en el puerto petrolero.

La entrevista completa fue publicada por el periodista independiente Juan Carlos Quiroga en Facebook: https://www.facebook.com/share/v/19R1KtsPAk/