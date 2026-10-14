Indignación en San Roque, Antioquia, por cuatro mujeres grabadas montando sobre una mula

Indignación en San Roque, Antioquia, por cuatro mujeres que fueron grabadas montando sobre una mula. El propietario del animal se presentó ante las autoridades para responder por los hechos y fue sancionado con un comparendo.

En el Nordeste antioqueño hay gran indignación por un video en donde quedó registrado un hecho insólito durante una cabalgata realizada en el municipio de San Roque. En las imágenes se ven cuatro mujeres montadas a la misma vez sobre una mula, hecho que encendió las alarmas de las autoridades.

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Esta situación despertó críticas de ciudadanos de esta zona del departamento de Antioquia que cuestionaron las condiciones en las que fue utilizado el equino y señalaron que este tipo de comportamientos podrían afectar la salud de la mula.

El hecho provocó un debate entre quienes consideran que las mulas tienen capacidad para soportar cargas y quienes advierten que esa característica no justifica someterlas a situaciones que puedan comprometer su integridad física.



Tanto el hombre como las cuatro mujeres fueron multadas, ya que solo días antes se había emitido un decreto, donde se prohibía que más de una persona montara en cualquier equipo como indicó el alcalde de San Roque, Luis Villegas.

"Donde muy claramente se estableció que no se podía montar al anca de los caballos, que no se podía montar en los andenes, que el horario también se estableció el horario de los caballos, el horario de las cantinas. Eso, la verdad, un hecho muy, muy, muy bochornoso, pues, para para todo el gremio", contó el alcalde Villegas.

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Según informó la Administración Municipal, durante el procedimiento el hombre fue notificado de una orden de comparendo, de acuerdo con la normativa de convivencia ciudadana y ahora el caso continuará su trámite ante las autoridades competentes.

Finalmente, la Administración Municipal enfatizó que las celebraciones no deben convertirse en una excusa para maltratar a los animales como habría ocurrido en este caso que levantó el descontento de la comunidad y los animalistas en el departamento.