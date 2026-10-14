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En Medellín fue demolida casa vinculada a Pablo Escobar: hacían rituales satánicos

La vivienda también sería escenario de consumo de drogas y prácticas de actos sexuales.

Casa relacionada con Pablo Escobar.
Casa relacionada con Pablo Escobar.
Blu Radio.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

En Medellín adelantaron la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar que habría sido utilizada para rituales satánicos. La vivienda también sería escenario de consumo de drogas y prácticas de actos sexuales.

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Aunque para miles de paisas es un cuento del pasado, la historia de Pablo Escobar vuelve a ser protagonista en Medellín tras el inicio de la demolición de una casa vinculada al entorno familiar del excapo, que durante años permaneció abandonada y terminó convertida en un punto de consumo de drogas y licor.

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El inmueble, ubicado en El Poblado, tenía 1.854 metros cuadrados y la intervención fue iniciada con el propósito de recuperar el espacio y atender los problemas de seguridad y convivencia que, de acuerdo con los reportes oficiales, afectaban a los habitantes del sector.

Según la Alcaldía de Medellín, la propiedad era utilizada durante las noches para el consumo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, además de prácticas sexuales y presuntos rituales satánicos.

“Hoy damos un paso importante para dejar atrás esos espacios que alimentan imaginarios de violencia, imaginarios de oscuridad y culto a las estructuras criminales. Estamos recuperando ciudad y estamos cerrándole la puerta a cualquier expresión que pretenda convertir nuestro pasado del narcotráfico en un motivo de admiración”, aseguró el alcalde encargado y secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

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Las autoridades indicaron que los grafitis y otros elementos encontrados en el lugar también evidenciaban actividades relacionadas con la exaltación de la figura de Pablo Escobar y el denominado narcoturismo.

Hay que mencionar que los antecedentes documentales indican que la propiedad fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar y en 2004 quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, en 2018 pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado tras un proceso de extinción de dominio confirmado mediante sentencia en 2020.

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