SAE entregó oficialmente antiguo museo de Pablo Escobar a fundación: será un hogar de paso

De museo a hogar de paso para población vulnerable: el denominado Museo de Pablo Escobar, en Las Palmas en Medellín, fue entregado de manera oficial a la Fundación Luna Valentina para la creación de un hogar de paso dirigido a poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento temporal.

El inmueble estuvo bajo el control de Pablo Escobar Gaviria y posteriormente de su hermano, Roberto Escobar Gaviria, alias 'El Osito'. Según la sentencia de extinción de dominio, la justicia estableció que la propiedad fue adquirida con recursos provenientes del narcotráfico y el lavado de activos.

Además, el fallo documentó que la vivienda fue utilizada por Escobar como refugio durante los últimos meses en los que evadió la acción de las autoridades. Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, destacó que esta es la primera entrega parte de la estrategia bienes que transforman.

"En este lugar estuvo escondido antes de irse para la casa, donde fue dado debajo por la policía. Entonces, estos 400 metros cuadrados que se tienen ahora se transforman completamente para el beneficio de estos niños, de estos discapacitados y todas las personas que aquí requieran, porque es un hogar de paso", señaló.



Por su parte, la representante legal de Fundaluva, Ines Helena Cano, destacó que la organización desde 2015 trabaja por la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad, población LGBTIQ+, jóvenes campesinos, pacientes con enfermedades de alto costo y sus familias.

"Esta entrega para mí significa que se vaya a la oscuridad de este lugar y llegue la luz, y va a funcionar como un refugio, un hogar, un lugar seguro para las personas con enfermedades terminales, discapacidad y todo el que nos necesite. Fue muy satisfactorio para nosotros ver el alcance que podíamos tener, lo grandes que éramos, y los merecedores que hoy somos de esta casa", indicó.

La entidad ha participado en procesos de incidencia social, construcción de política pública e iniciativas orientadas a la garantía de derechos de poblaciones históricamente excluidas.

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Por lo pronto se conoció que el inmueble será adecuado para funcionar como un hogar de paso que ofrecerá alojamiento, alimentación y acompañamiento a personas que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o atención especializada, así como a sus familiares y cuidadores.