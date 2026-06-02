Más de 30 inmuebles vinculados al narcotráfico en Córdoba y Urabá fueron recuperados por la SAE

Más de 30 inmuebles vinculados al narcotráfico y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, avaluados en $19.500 millones, serán recuperados por el Estado en Antioquia. Ya comenzaron los desalojos en estas propiedades que eran de Francisco Javier Piedrahita Sánchez, mencionado en procesos judiciales, y que ahora estaban a nombre de sus familiares.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que inició la recuperación de 32 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en Medellín y el municipio de Guarne, vinculados a Francisco Javier Piedrahita Sánchez, mencionado en procesos judiciales por paramilitarismo, y que ahora aparecen relacionados con integrantes de su núcleo familiar y con la sociedad Uribe Lopera y Cía.

Durante las verificaciones realizadas por la entidad, se identificó que los inmuebles permanecían bajo la tenencia de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y de otros miembros de su entorno familiar.

Según la información recopilada por esta dependencia del Gobierno nacional, algunos de estos activos estarían siendo subarrendados y generando presuntos beneficios económicos particulares, pese a continuar vinculados a procesos judiciales y encontrarse bajo administración del Estado.



Los bienes están avaluados en aproximadamente $19.500 millones y a su propietario se les relaciona con narcotráfico y presuntos vínculos con las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), lo que motivó que las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretadas dentro de procesos de extinción de dominio adelantados por la Fiscalía General de la Nación.

Piedrahita Sánchez, fue señalado por las autoridades como uno de los principales cerebros de las estructuras financieras del paramilitarismo en Colombia, como lo demuestran investigaciones conocidas como Parqueadero Padilla. Las pesquisas permitieron documentar presuntas operaciones de lavado de activos, narcotráfico e incremento patrimonial injustificado asociadas a organizaciones criminales que operaron en distintas regiones del país.

En desarrollo de las labores investigativas adelantadas por el fiscal Gregorio Oviedo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), 14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a estructuras criminales interesadas en impedir el avance de las pesquisas sobre las finanzas del narcotráfico y el paramilitarismo

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Por lo pronto, se conoció que uno de los activos recuperados será destinado a la creación de un refugio para animales domésticos en condición de abandono, esto en el municipio de Guarne, donde tras labores con la Alcaldía 146 perros y gatos contarán con instalaciones adecuadas.