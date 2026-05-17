Por ocupación irregular, SAE desalojó dos inmuebles que pertenecieron a la mafia en Medellín

Por medio de dos procedimientos realizados en las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó en Medellín dos inmuebles que pertenecieron a estructuras criminales asociadas a Griselda Blanco de Trujillo y a José Aldemar Moncada Moncada, alias ‘El Chatarrero’, en desarrollo de procesos de extinción de dominio adelantados por las autoridades judiciales.

El primer inmueble es una mansión ubicada en el barrio El Nogal, en el occidente de la ciudad, la cual era utilizada por parte de privados para el funcionamiento de un hogar para adultos mayores. Según detalló la entidad, durante varios meses intentaron concretar una entrega voluntaria del inmueble, ante la vulnerabilidad de las personas que permanecían allí, pero no fue posible, por lo que realizaron el desalojo.

Esto teniendo en cuenta que el predio se encontraba ocupado de manera irregular mediante un contrato de arrendamiento ajeno a la SAE, además de que sobre este bien recaía una sentencia de extinción de dominio emitida en 2017. Según los análisis judiciales, este bien de la ‘viuda negra’ hacía parte de bienes obtenidos mediante actividades relacionadas con narcotráfico y concierto para delinquir, además del uso de terceros y familiares como presuntos testaferros.

Griselda Blanco de Trujillo fue una de las figuras más reconocidas del narcotráfico colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. Las autoridades de Estados Unidos y Colombia la vincularon con redes de tráfico de cocaína y estructuras criminales que operaron principalmente entre Medellín, Miami y Nueva York.

Otro inmueble en El Poblado

El segundo caso es de una mansión ubicada en el sur de Medellín, con un área superior a los 2.253 metros cuadrados, la cual había sido recibida por la entidad desde diciembre de 2012.



“Durante una visita de inspección realizada en junio de 2025, funcionarios de la entidad evidenciaron que el inmueble se encontraba ocupado irregularmente, impidiendo el ingreso y la administración efectiva del predio. Tras adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, la SAE realizó el desalojo y recuperación efectiva del inmueble el pasado 15 de mayo de 2026, restableciendo el control material sobre el activo”, detalló la entidad.

Según los registros judiciales, el inmueble perteneció a José Aldemar Moncada Moncada, alias ‘El Chatarrero’, señalado como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Colombia. Las investigaciones adelantadas por las autoridades lo vinculan con estructuras de ocultamiento de bienes, adquisición de propiedades de alto valor y movimientos financieros asociados a redes criminales dedicadas al lavado de activos.