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Lili Pink: SAE advierte oleada de terminaciones de arriendo de los locales

La entidad advirtió que ha recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de los contratos.

Local Lili Pink
Local Lili Pink
Foto: Blu Radio
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 27 de may, 2026

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas luego de haber recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de los arriendos de locales de la marca Lili Pink, que hoy está en medio de un proceso de extinción de dominio por lavado de activos.

Vea también:

Local de Lili Pink
Judicial

Fiscalía ya entregó bienes por $534.000 millones a la SAE en caso ligado a Lili Pink

Hace unas semanas, las autoridades colombianas ocuparon unos 405 locales de la marca de ropa interior en medio de una investigación judicial por lavado de activos y contrabando. La SAE nombró una administración temporal que está al frente de la compañía.

La empresa ha venido operando únicamente con efectivo, en medio del temor de la banca a terminar “contaminada” con los movimientos de dinero de la compañía.

Local de Lili Pink
Local de Lili Pink
Foto: Blu Radio

Además, la SAE señaló que varios de los proveedores han decidido suspender sus negocios con la empresa.

"Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica", dijo la SAE.

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