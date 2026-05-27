Lili Pink: SAE advierte oleada de terminaciones de arriendo de los locales

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas luego de haber recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de los arriendos de locales de la marca Lili Pink, que hoy está en medio de un proceso de extinción de dominio por lavado de activos.

Hace unas semanas, las autoridades colombianas ocuparon unos 405 locales de la marca de ropa interior en medio de una investigación judicial por lavado de activos y contrabando. La SAE nombró una administración temporal que está al frente de la compañía.

La empresa ha venido operando únicamente con efectivo, en medio del temor de la banca a terminar “contaminada” con los movimientos de dinero de la compañía.

Local de Lili Pink Foto: Blu Radio

Además, la SAE señaló que varios de los proveedores han decidido suspender sus negocios con la empresa.



"Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica", dijo la SAE.