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Blu Radio  / Sociedad de Activos Especiales

Sociedad de Activos Especiales

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Santanderes

Agencia de Tierras recuperó 690 hectáreas vinculadas al ‘Ñeñe’ Hernández en Santander

BLU Radio. Crimen, referencia / Foto: AFP.
Nación

Incautan bienes por 7,5 millones de dólares de disidentes de Farc

Desalojan a ex contralor de Antioquia y su familia de lujosa mansión.
Antioquia

Desalojan a excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga y su familia de lujosa mansión en El Poblado

Extinción de dominio
Judicial

Extinción de dominio a redes dedicadas a la venta de autopartes robadas en Bogotá

Contraloría General de la Nación
Paz

Del billón de pesos que prometieron las Farc para víctimas, solo hay $43.202 millones: Contraloría

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Judicial

Tribunal de Bogotá ordena extinción de dominio de Drogas La Rebaja

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Judicial

Cinco familiares del estilista Mauricio Leal estarían reclamando algunos de sus objetos incautados

Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Primicia
Nación

¿Estafaron a la SAE? Destapan irregularidades por más de 5.000 millones de pesos

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Antioquia

SAE cancela procedimiento de desalojo de sede de víctimas en San Carlos, Antioquia

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Antioquia

Polémica por orden de desalojo de la SAE a sede de víctimas en Antioquia

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