Agencia de Tierras recuperó 690 hectáreas vinculadas al ‘Ñeñe’ Hernández en Santander

La Agencia Nacional de Tierras recuperó 690 hectáreas ubicadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, que estaban vinculadas al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y que, según investigaciones judiciales, hacían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.

La intervención se realizó sobre 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, terrenos que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina.

Según informó la ANT, estos bienes habían sido adquiridos por la entidad a la Sociedad de Activos Especiales y presentaban ocupaciones irregulares.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan que varios de estos predios terminaron sometidos a procesos de extinción de dominio por los presuntos vínculos del ‘Ñeñe’ Hernández con la estructura criminal liderada por alias ‘Marquitos’, señalado de operar redes ilegales en La Guajira.



La Agencia Nacional de Tierras recuperó 690 hectáreas vinculadas a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández, en Santander. El proceso de extinción de dominio fue en 11 predios ganaderos y eran de la estructura criminal de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’ #MañanasBlu pic.twitter.com/wm3JUhZRTG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 22, 2026

Detrás de la operación aparecía la empresa La Gloria Ganadería Ltda., constituida por el ‘Ñeñe’ Hernández y miembros de su núcleo familiar, y que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan David Hernández López.

La recuperación de estos terrenos se da en medio de los procesos de Reforma Agraria impulsados por el Gobierno Nacional en el Magdalena Medio santandereano, una región históricamente marcada por la concentración de tierras, el conflicto armado y las economías ilegales.

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La ANT señaló que el objetivo es que estas tierras recuperadas puedan ser destinadas a proyectos campesinos, producción agropecuaria y programas de soberanía alimentaria para comunidades rurales de Sabana de Torres.

Organizaciones campesinas de la región respaldaron la medida y destacaron que durante años cientos de familias han reclamado acceso formal a tierras para desarrollar proyectos productivos y comunitarios.

En Norte de Santander hay más de 13 mil razones para sonreír. Cada hectárea formalizada representa el esfuerzo de familias campesinas que nunca dejaron de creer en la posibilidad de tener tierra propia.



Más que títulos, se entregan tranquilidad, arraigo y la oportunidad de… pic.twitter.com/YB7qDDOq6S — Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) May 22, 2026

La recuperación de estos predios representa uno de los operativos de mayor impacto sobre bienes rurales vinculados a procesos de extinción de dominio en Santander durante los últimos años y vuelve a poner en evidencia la relación entre concentración de tierras, estructuras criminales y economías ilegales en el Magdalena Medio.