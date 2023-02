“Unos 8.000 predios no están en inventario de la SAE": director de la Sociedad de Activos Especiales

Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha denunciado, desde la llegada a su cargo, posibles irregularidades en esa entidad con bienes que pertenecían a la mafia. Según dijo en Mañanas Blu, casi 8.000 predios no están en el inventario.

El funcionario, que se reunió con la Fiscalía para exponer esta situación, dijo que busca hacer una revisión a fondo para establecer qué pudo haber sucedido con estos predios, algunos de los cuales pertenecieron a Enilce López, ‘La Gata’.

“Pedimos ayuda para esclarecer el inventario. Solicitamos a la Superintendencia los folios de matrículas que pudieran tener anotaciones de medidas cautelares. Nos entregaron 9.443 folios y, al cotejar, con el inventario de la SAE y de esos, solo 1.600 aparecen en el inventario de la SAE”, explicó.

Añadió que cuando un predio es declarado en proceso de extinción de dominio debe pasarse al inventario de la SAE, pero hay ocasiones en las que no sucede, incluso por razones administrativas.

“Puede haber otra explicación: que tenga una medida cautelar de Justicia y Paz y en ese caso no tendría que estar en nuestro inventario”, puntualizó.

A la pregunta de si considera que hay corrupción en la SAE, el funcionario respondió que tiene “serias preocupaciones” en ese sentido y por eso pidió ayuda a la Fiscalía y a otras entidades del Estado.

“Realmente la planta de personal de la SAE es muy pequeña y es mucha la cantidad de trabajo que tenemos. Por tanto, solicitamos ayuda. No tengo la capacidad, como servidor público, si hay corrupción o no porque eso lo hace un ente acusador. Yo no puedo actuar como fiscal”, indicó.

Finalmente, Rojas expresó que acudió a la diligencia con la Fiscalía, en una entrevista muy amena, que tuvo como objeto documentar sus preocupaciones.

“Nos volvemos a reunir el 10 de febrero para establecer una ruta y seguir colaborando mutuamente para hacerle un anuncio al país sobre estas preocupaciones”, concluyó.