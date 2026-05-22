Falta de resultados del Icfes afecta ingreso de estudiantes de Santander a universidades

Decenas de estudiantes en Santander denunciaron demoras en la publicación de los resultados de las pruebas Saber 11 presentadas el pasado 15 de marzo, situación que, según afirman, les ha impedido avanzar en procesos de inscripción a universidades del país.

Los afectados aseguran que, desde el 15 de mayo, fecha en la que esperaban consultar oficialmente sus puntajes, han intentado ingresar a la plataforma del Icfes sin éxito debido a fallas constantes en el sistema y a la ausencia de resultados en sus perfiles.

Alexandra Estupiñán, una de las estudiantes afectadas, manifestó su preocupación porque muchos jóvenes podrían perder oportunidades de ingreso a la educación superior por no contar aún con sus resultados.

“Espero estudiar medicina en la Universidad Industrial de Santander. Desde el pasado 15 de mayo hasta el día de hoy, jueves 21 de mayo, hemos tratado de conseguir nuestros puntajes Icfes a través de la plataforma. Sin embargo, la mayoría de las veces que tratamos de revisar está caída o incluso cuando entramos, no aparecen nuestros resultados”, señaló.



La joven indicó que entre 340 y 350 estudiantes estarían enfrentando el mismo problema y que, pese a los intentos de comunicación con la entidad, no han recibido soluciones concretas.

“Nosotros tratamos de comunicarnos con el Icfes y lo único que nos dicen es que saldrán al día siguiente o incluso en la noche, pero esto no ha sucedido. También nos han dicho que enviemos un PQR o incluso una tutela, pero eso no funciona porque hay un plazo de 15 días y la mayoría de las universidades ya están cerrando sus inscripciones”, agregó.

Los estudiantes aseguran sentirse afectados e inconformes por la falta de respuesta oficial, especialmente quienes dependen de estos resultados para aplicar a programas académicos en universidades públicas y privadas.

Denuncian estudiantes de Santander que el @ICFEScol no ha entregado resultados de las pruebas presentadas el 15 de marzo. "Son más de 300 jóvenes que tenemos el mismo problema y las universidades ya están cerrando inscripciones", afirmó Alexandra Estupiñán #MañanasBlu pic.twitter.com/RlJd0c3uof — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 22, 2026

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Además, denunciaron que tampoco han obtenido respuestas a través de redes sociales ni otros canales de atención de la entidad, por lo que hicieron un llamado urgente al Icfes para que publique los puntajes y entregue soluciones oportunas a los aspirantes.

“Muchas personas han quedado por fuera porque no hemos tenido nuestro puntaje Icfes. Hemos estudiado muchísimo para este día y aún así no nos dan respuesta”, concluyó Alexandra Estupiñán.