Crece chance y lotería ilegal en Santander: no ingresaron $30.000 millones para la salud

El incremento de las apuestas ilegales en Santander tiene en alerta a las autoridades departamentales por el impacto económico que está generando sobre los recursos destinados a la salud.

Según reveló el gerente de la Lotería de Santander, Herwing Peña Ordóñez, durante 2025 el departamento dejó de percibir más de $30.000 millones debido a prácticas como la venta de chance ilegal, rifas clandestinas y comercialización de lotería falsa.

El funcionario explicó que los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar están destinados al financiamiento del sistema de salud y de los hospitales del departamento, por lo que el crecimiento de estas actividades ilegales afecta directamente a los santandereanos.

“Todo lo que es juego de suerte y azar, las utilidades de esto van para la salud de todos nosotros los santandereanos. Las apuestas ilegales tienen varias implicaciones. La primera es que son recursos que nosotros dejamos de recibir”, señaló Peña Ordóñez.



De acuerdo con las cifras entregadas por el gerente, el negocio ilegal de apuestas mueve cerca de $45.000 millones anuales en Santander y se ha convertido en una fuente de financiación para bandas criminales vinculadas a otros delitos.

“Es muy preocupante no solamente porque dejamos de percibir recursos para nuestros hospitales, sino porque ese dinero está financiando grupos ilegales que también están en minería ilegal, narcotráfico y extorsión”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el fenómeno ha venido creciendo de manera acelerada, especialmente en el caso del chance ilegal, que ya representaría cerca del 50 % de las apuestas clandestinas detectadas en el departamento. Entre tanto, la venta de lotería ilegal estaría entre el 12 % y el 13 %.

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Ante esta situación, la Gobernación de Santander lideró una mesa de trabajo con participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría, la Alcaldía de Bucaramanga, Apuestas La Perla y la Lotería de Santander, con el objetivo de diseñar una hoja de ruta para combatir estas actividades.

Según explicó Peña Ordóñez, las entidades comenzarán a implementar acciones específicas y harán seguimiento semanal a los resultados de las estrategias para frenar el crecimiento de las apuestas ilegales en la región.

“El objetivo es articularnos en acción unificada para poder llegar a tener resultados contundentes”, puntualizó el gerente de la Lotería de Santander.