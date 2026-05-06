Gobernación de Santander mantiene descuento en peaje Los Santos tras protesta

Luego de las recientes protestas de comunidades de la Mesa de Los Santos, que denunciaban la exclusión de algunos habitantes de los beneficios en la tarifa del peaje La Punta, la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, salió a aclarar que los descuentos continúan vigentes y que se amplió el plazo para acceder a ellos.

La funcionaria aseguró que se garantiza la continuidad del 70% de descuento para los usuarios que ya contaban con este beneficio, enviando un mensaje de tranquilidad a más de 4.000 personas que actualmente hacen uso de esta medida.

“Los descuentos en el peaje de La Mesa se mantienen. Garantizamos la continuidad del 70% para quienes ya contaban con este beneficio”, afirmó Mendoza.

Además, explicó que la Gobernación de Santander decidió extender hasta el próximo 15 de mayo la convocatoria para que nuevos usuarios puedan postularse al descuento diferencial, especialmente campesinos, productores, empresarios y residentes de los municipios de Los Santos y Piedecuesta que tienen injerencia en el peaje La Punta.



“Con el propósito de seguir beneficiando a los campesinos, sector productor, empresarios y residentes de Los Santos y Piedecuesta, vamos a mantener abierta hasta el 15 de mayo la convocatoria para solicitar el descuento del 70% en la tarifa del peaje”, indicó.

La secretaria también hizo un llamado a quienes aún no han aplicado a este beneficio para que adelanten el proceso dentro del plazo establecido.

“Invitamos a todos los residentes que consideran que pueden acceder a este descuento diferencial a que aprovechen esta oportunidad que hoy brinda la Gobernación de Santander”, puntualizó.

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Las declaraciones se dan en medio del inconformismo de algunos sectores de esta zona turística del departamento, quienes habían manifestado su preocupación por posibles exclusiones en la asignación del beneficio, situación que motivó manifestaciones recientes.

Desde la administración departamental reiteraron que el objetivo de la medida es apoyar la economía local y brindar estabilidad a las comunidades que dependen de la movilidad en este corredor vial.