No se han cumplido órdenes del Gobierno para salud de los maestros: Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud advierte que se han incumplido 8 de las 13 órdenes que dio la entidad para el manejo del Fomag, el fondo desde el que se administra la salud de los maestros en el país y sus familias. En total hablamos de unos 835 mil afiliados a este sistema.

El informe de la Supersalud se conoce días después de la orden del presidente Gustavo Petro al nuevo superintendente, Daniel Quintero, de revelar 'los nombres de los corruptos' que según él se están robando al Fomag.

El Gobierno nacional modificó las condiciones de funcionamiento del Fomag para implementar un nuevo modelo de salud preventiva que serviría de piloto del modelo de salud que el gobierno quiere implementar en todo el país. Sin embargo, el Fomag ha enfrentado toda clase de dificultades implementando el nuevo sistema, en especial con la contratación de las instituciones de salud. En los últimos meses los maestros han convocado a diferentes manifestaciones callejeras en contra de las fallas en el servicio.

"Las principales fallas están relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la red nacional de prestadores de servicios de salud, un aspecto considerado vital para garantizar la prestación efectiva de los servicios a los usuarios", señaló Supersalud en un comunicado.



La Superintendencia de Salud también le exigió un informe semanal al Fomag con un monitoreo de la prestación de servicios, la entrega de medicamentos, las respuestas a las reclamaciones, la gestión de enfermedades de alto costo, entre otros.



¿Encontró Supersalud corrupción en el Fomag?

El informe no revela ningún esquema de corrupción, ni está mostrando señalamientos directos en ese sentido como esperaba el presidente Gustavo Petro.