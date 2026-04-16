Icfes confirma fechas de las pruebas Saber 11 en 2026: así será el calendario

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) dio a conocer detalles de cómo se llevará a cabo todo el proceso de las Pruebas Saber 2026 para miles de estudiantes en el país, un proceso que es de suma importancia en el proceso de formación educativa que mide a las instituciones de educación superior y sus diferentes programas académicos a nivel nacional.

A través de un comunicado, el Icfes confirmó las fechas claves de las Pruebas Saber 11 y TyT del calendario A de este 2026, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo, 26 de julio, además que queda poco tiempo para el proceso de inscripción de estos éxamenes.

"Avanzan las inscripciones para la prueba Saber 11, enfocadas principalmente a estudiantes de calendario A. Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con tiempo para no afectar su paso a la educación superior. Año tras año trabajamos para que esta evaluación tenga mayor alcance, llegue a todo el territorio nacional, reconozca nuestra diversidad étnica y aporte al proyecto de vida de los jóvenes desde sus capacidades y desafíos de aprendizaje", indicó la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez.

Cuadernillo del Icfes. Foto: Icfes

Fechas ICFES 2026 Saber 11: calendario oficial confirmado

Registro ordinario: del 9 de marzo al 1 de mayo de 2026 Registro extraordinario: del 4 de mayo al 22 de mayo de 2026 Publicación de citaciones: 10 de julio de 2026 Aplicación del examen: 26 de julio de 2026 Publicación de resultados: 25 de septiembre de 2026

¿Por qué son importantes las Pruebas Saber en Colombia?

Esta examen es un método de evaluación para determinar el nivel educativo de las instituciones, en especial para aquellos que se encuentran cerca de alcanzar otro punto profesional (como estudiantes de bachiller o universitarios). Además, los que obtienen los mejores puntajes se hacen merecedores de becas importantes en el mejores centros educativos.



Esto califican en estas pruebas:



Lectura crítica , compuesta por 35 preguntas

, compuesta por 35 preguntas Razonamiento cuantitativo, compuesta por 35 preguntas

compuesta por 35 preguntas Competencias Ciudadanas, compuesta por 35 preguntas

compuesta por 35 preguntas Inglés, compuesta por 55 preguntas

compuesta por 55 preguntas Comunicación Escrita, compuesta por deberá realizar un texto escrito.

ICFES: Puntaje para aplicar a becas Freepik

Para poder registrarse solo deberá acceder a la página oficial del Icfes, buscar 'Inscripciones Saber Pro y TyT segundo semestre 2026', y llenar el formulario a donde lo dirigirá la plataforma.