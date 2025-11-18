Cuánto es el puntaje ICFES que se necesita para una beca en Colombia: requisitos sorprendió a muchos

Para miles de estudiantes que terminan el colegio en Colombia, el sueño de entrar a la universidad empieza con una sigla que pesa: ICFES. Las Pruebas Saber 11 no solo miden la calidad de la educación recibida, sino que también se convierten en la llave para acceder a becas, apoyos económicos y oportunidades que pueden transformar el futuro académico.

Cada año, cientos de jóvenes se preparan con la esperanza de obtener un puntaje que les permita estudiar sin endeudarse o reducir la carga económica de sus familias. Sin embargo, no todos conocen los requisitos que exigen universidades, entidades públicas y programas especiales, y muchos se sorprenden al descubrir los puntajes mínimos que se solicitan para aspirar a estas ayudas.



Puntaje ICFES para becas en Colombia: requisitos y opciones disponibles

El ICFES explica que la Prueba Saber 11 es un examen estandarizado que evalúa competencias y conocimientos de quienes culminan el colegio. Sobre esos resultados se construyen muchas de las oportunidades de becas que existen en el país.

La plataforma Univérsate señala que universidades públicas y privadas utilizan estos puntajes para otorgar apoyos que pueden cubrir matrícula total o parcial, sostenimiento e incluso materiales académicos. No obstante, los requisitos dependen del programa o la institución, y algunos exigen puntajes que sorprenden a más de un estudiante.

Estas son algunas de las becas más reconocidas y sus exigencias:



Bachilleres Ecopetrol: puntaje superior a 350.

Beca Andrés Bello: premia a los 50 mejores puntajes del país, además de destacar a los 10 mejores estudiantes rurales y urbanos.

Fondo Fest Bogotá: estar en último grado o haber cursado los dos últimos años en la ciudad, y contar con el resultado del ICFES.

Jóvenes a la U: puntaje superior a 270 en Saber 11.

Becas privadas: dependen de cada universidad.

Generación E – Excelencia: puntaje igual o superior a 345.

Además, varias alcaldías y gobernaciones ofrecen becas locales para los mejores puntajes de cada institución educativa, una opción que algunos estudiantes no suelen conocer.



Requisitos se necesitan para aplicar a una beca en Colombia

Si bien cada programa puede tener condiciones específicas, la mayoría exige:



Ser colombiano o tener nacionalidad colombiana.

Estar registrado en Sisbén IV.

Contar con un puntaje alto en el ICFES o estar entre los mejores del departamento.

Haber sido admitido en una institución que ofrezca el beneficio.

En algunos casos, presentar pruebas adicionales de aptitud o habilidades.

El panorama muestra que, aunque los puntajes altos abren puertas, existen diversas rutas para acceder a apoyos económicos. Lo fundamental es conocer los requisitos, prepararse con tiempo y estar atento a las convocatorias que cada entidad publica anualmente.