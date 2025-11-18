Cuánto es el puntaje ICFES que se necesita para una beca en Colombia: requisitos sorprendió a muchos

Publicidad
Para miles de estudiantes que terminan el colegio en Colombia, el sueño de entrar a la universidad empieza con una sigla que pesa: ICFES. Las Pruebas Saber 11 no solo miden la calidad de la educación recibida, sino que también se convierten en la llave para acceder a becas, apoyos económicos y oportunidades que pueden transformar el futuro académico.
Cada año, cientos de jóvenes se preparan con la esperanza de obtener un puntaje que les permita estudiar sin endeudarse o reducir la carga económica de sus familias. Sin embargo, no todos conocen los requisitos que exigen universidades, entidades públicas y programas especiales, y muchos se sorprenden al descubrir los puntajes mínimos que se solicitan para aspirar a estas ayudas.
El ICFES explica que la Prueba Saber 11 es un examen estandarizado que evalúa competencias y conocimientos de quienes culminan el colegio. Sobre esos resultados se construyen muchas de las oportunidades de becas que existen en el país.
La plataforma Univérsate señala que universidades públicas y privadas utilizan estos puntajes para otorgar apoyos que pueden cubrir matrícula total o parcial, sostenimiento e incluso materiales académicos. No obstante, los requisitos dependen del programa o la institución, y algunos exigen puntajes que sorprenden a más de un estudiante.
Estas son algunas de las becas más reconocidas y sus exigencias:
Además, varias alcaldías y gobernaciones ofrecen becas locales para los mejores puntajes de cada institución educativa, una opción que algunos estudiantes no suelen conocer.
Si bien cada programa puede tener condiciones específicas, la mayoría exige:
El panorama muestra que, aunque los puntajes altos abren puertas, existen diversas rutas para acceder a apoyos económicos. Lo fundamental es conocer los requisitos, prepararse con tiempo y estar atento a las convocatorias que cada entidad publica anualmente.