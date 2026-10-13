Ordenan a la FAC inspección sobre vuelos de Verónica Alcocer tras denuncias sobre tráfico de drogas

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, verificará las aeronaves y las tripulaciones que transportaron a la ex primera dama, tras los señalamientos de Eva Ferrer sobre presuntas operaciones entre Colombia y Venezuela.
La Fuerza Aérea Colombiana adelanta una inspección a los vuelos en los que se movilizó Verónica Alcocer, luego de las acusaciones de Eva Ferrer sobre el supuesto transporte de armas y droga hacia Venezuela y el regreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.
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Por orden del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la FAC, general Juan Jaime Martínez, recibió instrucciones de revisar el caso e identificar quiénes podrían estar involucrados.
La revisión incluye la verificación de las aeronaves utilizadas, los registros de vuelo y las respectivas consultas con las tripulaciones que transportaron a la ex primera dama, con el propósito de reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos.
Los señalamientos de Eva Ferrer deberán ser contrastados con los registros y las pruebas disponibles. Por ahora, la inspección busca esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adelantar investigaciones adicionales sobre el caso.
Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.
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Por estos hechos, La Procuraduría General de la Nación también formalizó llamado a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La determinación del organismo disciplinario se adoptó a raíz de las informaciones divulgadas por la revista Semana en su edición del pasado sábado, las cuales hacen referencia a presuntos actos de corrupción y narcotrotráfico en los que habrían incurrido la ex primera dama Verónica Alcocer y diversos servidores públicos.