La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio inicio a la campaña ‘Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados, cero pólvora’, una iniciativa que busca prevenir lesiones y reducir el número de personas afectadas por estos elementos durante la temporada decembrina.

La jefa de la cartera de Salud advirtió que, durante las últimas cuatro temporadas navideñas, 1.701 niños y adolescentes resultaron lesionados con pólvora en Colombia. Además, señaló que solo en la temporada pasada se registraron más de 500 menores de edad afectados.

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A estas cifras se suman, según el Ministerio de Salud, cerca de 470 personas que sufrieron amputaciones por lesiones asociadas a la pólvora durante los últimos cuatro años y alrededor de 350 que presentaron afectaciones en sus ojos. También advirtieron que una de cada cuatro personas lesionadas ni siquiera estaba manipulando estos elementos, sino que resultó afectada mientras los observaba.

La Ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, da inicio a la campaña del Gobierno Nacional Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados. Cero pólvora . Una iniciativa que busca generar conciencia entre los colombianos sobre las graves consecuencias del… pic.twitter.com/poiG01PVSh — Supersalud (@Supersalud) November 28, 2026

La ministra también alertó sobre los casos de menores que resultaron lesionados mientras estaban bajo el cuidado de adultos que habían consumido bebidas alcohólicas. Según explicó, en los últimos cuatro años, 184 niños y adolescentes sufrieron quemaduras, lesiones o mutilaciones en estas circunstancias.

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“Ninguna circular, ningún hospital y ninguna autoridad puede reemplazar una decisión que empieza en cada casa. No comprar pólvora, no entregársela a los niños, no manipularla bajo los efectos del alcohol, no acercarse para tomar una fotografía o grabar un video y no llevarla a nuestros hogares. Esa es una decisión sencilla que puede evitar una tragedia”, señaló la ministra.

Vesga extendió el llamado a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Salud y equipos territoriales, a quienes pidió respaldar las acciones de prevención, vigilancia y atención durante la temporada navideña.

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También recordó que el uso de pólvora también afecta a los animales y a la fauna silvestre, por lo que insistió en que las celebraciones de fin de año deben realizarse sin estos elementos.

Por lo que desde el Ministerio de Salud, aseguraron que junto con las entidades del Gobierno Nacional, mantendrán un seguimiento permanente durante la temporada de Navidad para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.