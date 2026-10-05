Avanza este fin de semana la demolición de tres estructuras afectadas por el terremoto en Cali

Avanza este fin de semana la demolición de tres estructuras afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto en Cali, como parte de las labores de recuperación y reconstrucción de la ciudad. Los trabajos se concentran en la carrera 9 con calle 44, donde estaban ubicados los edificios del Hotel Metrópolis Plaza, D’Corpus International y Cali Express.

Pese a las lluvias, las labores avanzan a buen ritmo y ya se logró derribar prácticamente una de las estructuras. Las autoridades indicaron que el objetivo es completar la demolición de los tres edificios durante la próxima semana, para dejar el sector despejado y reducir los riesgos para la comunidad.

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“El avance que tenemos hasta ahora ha sido muy efectivo. En tan solo tres días de trabajo ya hemos derribado prácticamente una estructura y avanzamos de forma acelerada en la segunda. A pesar de los inconvenientes causados por las lluvias. Nuestra meta es tener estos tres edificios totalmente derribados para el jueves de la próxima semana”, dijo Bairon Patichoy, ingeniero estructural de la empresa operadora Rehimac S.A.

Entretanto, también se adelantan las labores de preparación técnica para intervenir otras estructuras comprometidas, entre ellas, las ubicadas en el sector de Laureles. La Secretaría de Gestión del Riesgo aseguró que estos trabajos permitirán avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y preparar los terrenos para la reconstrucción.



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"Estamos avanzando para que esta zona quede totalmente libre y despejada, lista para la reconstrucción de Santiago de Cali. La semana entrante empezaremos de lleno en toda la fase de demolición para que Cali quede limpia, segura y preparada para la reconstrucción”. explicó Ricardo Peñuela, secretario de gestion del riesgo de Cali.

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De manera paralela, 36 edificaciones ya fueron aprobadas para demolición por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y cuentan con sus respectivos actos administrativos. Según la Alcaldía de Cali, la próxima semana se intensificarán estas labores en diferentes puntos de la ciudad.