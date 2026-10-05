Lluvias dejan graves emergencias en viviendas y vías en Mutatá: 450 personas están damnificadas

Graves emergencias por lluvias tienen a más de 450 personas incomunicadas en zona rural de Mutatá, Antioquia. Algunos derrumbes afectan a cerca de 300 familias que no pueden movilizarse con normalidad

Mientras en varios municipios del departamento de Antioquia sufren las consecuencias de la ola de calor y las fuertes sequías, en otras zonas las lluvias causan graves estragos como es el caso del Mutatá en donde cientos de personas están afectadas.

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La información que se ha conocido hasta el momento es que en la vereda San José de León hay afectaciones en vías y caminos rurales, debido al deslizamiento en algunos puntos que tienen incomunicadas a 296 familias.



“Que a la atención hasta ahora ha sido insuficiente, que en el municipio de Mutatá no tiene maquinaria amarilla para responder ante esta emergencia. Requerimos atención urgente a los organismos de gestión de riesgo nacional para evitar que la situación se agrave más en las comunidades. Sin vía no podrían entrar los bomberos ni los de gestiones de riesgo municipal”, aseveró.

#Antioquia | 🆘️🚨 En la vereda San José de León, #Mutatá, las fuertes lluvias han provocado nuevos derrumbes y taponamiento de vías, dejando a cerca de 450 personas de 296 familias incomunicadas.



⚠️ 4 familias están en alto riesgo de quedar sin vivienda. Es la segunda vez que… pic.twitter.com/cb74UrWkEL — Conpazcol (@ConpazCol_) October 3, 2026

Por ahora y a la espera de que las autoridades correspondientes hagan presencia en esta zona del Urabá antioqueño, sigue la preocupación para más de 450 personas que no pueden movilizarse hacia el casco urbano y otros puntos estratégicos de la subregión.

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Además, desde el lugar afectado por las fuertes lluvias aseguran que hay cuatro familias que están en alto riesgo de quedar sin vivienda e, incluso, aseguran no es la primera vez que suceden emergencias con estas familias afectadas.

De momento, organizaciones sociales en el municipio de Mutatá han hecho un llamado urgente a los organismos de atención y prevención de desastres para una respuesta inmediata y que las cuentas de personas puedan moverse por el territorio.