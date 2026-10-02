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Evacúan Teatro Tolima por caída del cielo raso tras fuertes lluvias en Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que no se reportaron personas heridas entre los asistentes que se encontraban en el lugar.

Fuertes lluvias en Ibagué, Tolima, afectaron teatro
Fuertes lluvias en Ibagué, Tolima, afectaron teatro
Foto: captura de video
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este viernes, 2 de octubre, en Ibagué provocaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en el escenario se desarrollaban ceremonias de grado.

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Según información preliminar, parte del cielo raso se desprendió en medio de las precipitaciones, aparentemente por el ingreso o acumulación de agua. Las personas que se encontraban en el teatro fueron evacuadas como medida preventiva.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó la emergencia y aseguró que no se reportaron personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar.

“De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, señaló la mandataria departamental.

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Tras la emergencia, equipos de Gestión del Riesgo y otras entidades acudieron al Teatro Tolima para realizar una primera inspección de la infraestructura.

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Desde la Gobernación del Tolima informaron que se realizará una inspección detallada para establecer el alcance de las afectaciones y determinar qué intervenciones serán necesarias. El objetivo, según explicó Matiz, es garantizar las condiciones de seguridad del escenario y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas por las fuertes lluvias.

“La Gobernación del Tolima realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”, indicó la gobernadora.

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Además, en medio de estas fuertes lluvias también se reportaron árboles caídos, accidentes de tránsito, sectores sin servicio de energía eléctrica y otras afectaciones que han sido atendidas por los organismos en Ibagué. Mientras las autoridades realizan labores de inspección y atención en diferentes puntos de la ciudad.

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