“Colombia tiene un problema muy grande de seguridad energética y de brecha energética”: Colgas

Desde Tierralta, Córdoba, la Compañía Colombiana de Gas (Colgas) hizo una advertencia frente a uno de los retos que enfrenta el país en materia de seguridad energética, en medio de las preocupaciones por el fenómeno de El Niño.

“Colombia tiene un problema muy grande de seguridad energética y de brecha energética”, aseguró Luis Felipe Ocampo, gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Colgas, durante la puesta en operación de una red de gas natural sintético (GNS).

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Para Colgas, el caso de Tierralta refleja uno de los principales desafíos del sector: llevar energéticos a territorios donde todavía existen dificultades de acceso y garantizar que ese suministro sea confiable.

“Cada territorio necesita una solución energética ajustada a su realidad. Con el GNS, un municipio puede contar con gas por red sin esperar la llegada de un gasoducto troncal. Así llevamos energía de transición a territorios apartados y cerramos una brecha que las familias viven todos los días en su cocina”.



El contexto de Córdoba muestra parte de esa brecha. Según el comunicado del proyecto, el 29,05 % de los hogares del departamento está en condición de pobreza energética, frente al 20,6 % nacional. En Tierralta, además, la pobreza multidimensional llega al 63,8 % y alcanza el 73,7 % en la zona rural dispersa.

Infraestructura y confiabilidad, entre los retos

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Uno de los desafíos señalados por Colgas es precisamente garantizar la confiabilidad del suministro. La empresa destacó las inversiones en infraestructura necesarias para asegurar el abastecimiento de gas licuado en el mediano y largo plazo y sostuvo que este tipo de proyectos son necesarios para ampliar el acceso a los energéticos.

En el caso de Tierralta, el GNS permite superar una de las principales barreras de infraestructura: el municipio no necesita estar conectado al sistema nacional para recibir el servicio. El combustible llega desde la planta de Colgas en Cartagena hasta la estación de almacenamiento instalada en el municipio, desde donde se distribuye a través de la red hacia los hogares.

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La primera fase tiene una inversión aproximada de 6.300 millones de pesos. El esquema también contempla beneficios para los usuarios: Colgas explicó que el 50 % de los derechos de conexión y las redes internas será cubierto como beneficio y el otro 50 % podrá financiarse a cinco años.

Gas / imagen de referencia. Foto: Unsplash

La brecha también tiene un componente social

Otro de los retos planteados por Colgas es que ampliar la infraestructura no necesariamente garantiza que todas las familias puedan acceder al servicio. Por eso, la compañía señala que estos proyectos deben estar acompañados de programas sociales y mecanismos de financiación.

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“Estos proyectos tienen que venir acompañados de programas sociales que, a través de beneficios, permitan a los usuarios acceder a este tipo de energéticos”.

La compañía explicó que en Tierralta la articulación con la Alcaldía permitió generar beneficios para los usuarios y que este modelo podría replicarse en otros municipios, dependiendo de las necesidades y condiciones de cada territorio.

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Colgas aseguró además que tiene como meta avanzar en programas que permitan beneficiar a 10.000 usuarios adicionales en diferentes municipios de Colombia, mediante alianzas con alcaldías y otros actores.

¿De qué se trata la red de gas natural sintético?

El proyecto busca llevar gas a cerca de 1.000 usuarios en su primera fase, en un municipio que no está conectado al Sistema Nacional de Transporte de gas natural. La solución utiliza una mezcla de propano y aire que se comporta como el gas natural y permite distribuirlo mediante una red local, sin necesidad de esperar la llegada de un gasoducto troncal.

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El proyecto también busca reducir la dependencia de la leña para cocinar. Según el comunicado, cientos de familias del municipio han utilizado este combustible y la nueva red permitirá que los hogares reciban gas directamente en sus cocinas durante las 24 horas.

Además del componente energético, la iniciativa busca disminuir la presión sobre el Parque Nacional Natural Paramillo. El comunicado señala que el Ideam identifica a Tierralta como uno de los núcleos activos de deforestación del país y que la deforestación en Paramillo aumentó 25 % en el segundo trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.