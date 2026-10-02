MinTransporte retoma el plan meteoro y abre licitación para equipar a la fuerza pública en las vías

En el marco del Congreso de Colfecar 2026, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció el regreso del plan meteoro, una estrategia que busca reforzar la presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores viales del país. Según explicó, el Gobierno llevó esta solicitud al consejo de ministros y el presidente dio instrucciones al Ministerio de Defensa para reactivar el programa. “Nosotros, el Ministerio de Transporte, podemos regresar la presencia de la Policía y del Ejército en los principales corredores del país. Por eso regresa el plan meteoro”, afirmó.

La ministra señaló que, aunque la Fuerza Pública tiene la disposición de retomar los operativos, necesita equipos para garantizar su presencia en las carreteras. Por esta razón, confirmó que ya se abrió una licitación para adquirir vehículos, motocicletas, tanquetas y equipos de comunicación y transporte. La estrategia se concentrará principalmente en las vías que conectan con los puertos del país, con el propósito de fortalecer la seguridad y la presencia institucional. El anuncio se da en medio de las preocupaciones del sector transportador por los problemas de orden público, los bloqueos y la inseguridad en las carreteras.

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En materia de transformación digital, Noguera anunció que el Ministerio pondrá en marcha, el 1 de enero de 2027, una nueva plataforma con un asistente de inteligencia artificial que permitirá a los transportadores realizar sus trámites desde el celular. A través de esta herramienta podrán solicitar el inicio de los viajes, gestionar las autorizaciones de despacho, cerrar los recorridos y facturar, sin restricciones de horario. “Es un proceso de transformación digital que permita que todas las gestiones y trámites que realizan los transportadores se realicen de manera ágil y eficiente a través del celular”, indicó.

Gobernación de Antioquia

La funcionaria también cuestionó el funcionamiento de la plataforma actual, que, según explicó, depende de contratos de prestación de servicios que vencen cada año y provocan interrupciones en el sistema. Esto ha impedido que algunos transportadores puedan facturar viajes ya realizados o iniciar nuevos recorridos. “Esto es inaceptable”, afirmó.



Frente a las dificultades de infraestructura y las restricciones presupuestales que enfrenta el país, la ministra reconoció el deterioro de las carreteras y señaló que varias de las obras solicitadas por el sector ya cuentan con financiación y contratos, pero siguen frenadas por trámites, licencias, permisos y dificultades con las comunidades. “Cuando hay crisis, uno tiene que ser recursivo”, afirmó.

Uno de los proyectos que destacó fue el corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, por el que se moviliza el 42 % del comercio internacional del país. Noguera aseguró que ya comenzó la demolición de las viviendas adquiridas para avanzar en la construcción de la doble calzada de la vía alterna interna, una obra que busca mejorar el acceso al puerto. “No puede ser que por unas comunidades o por unas personas tengamos detenido el 42 % del comercio internacional”, dijo.

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La vía alterna interna tendrá 12 kilómetros de doble calzada y, de acuerdo con el compromiso de la ministra, estará terminada en dos años. El proyecto también contempla un patio de 10 hectáreas con capacidad para cerca de 350 vehículos de carga y una zona de servicio, con el fin de facilitar la operación del transporte de mercancías hacia el puerto de Buenaventura.