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Adres detecta presuntas irregularidades en reclamaciones por más de $20.000 millones

La entidad revisó 557 reclamaciones relacionadas con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas y encontró inconsistencias en el 86 % de los casos.

atentados terroristas.jpg
Atentados terroristas en Colombia.
Foto: imagen de archivo, Cancillería, Magnific.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, detectó presuntas irregularidades en reclamaciones por más de 20 mil millones de pesos, relacionadas con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas.

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La revisión se realizó en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y contempló 557 reclamaciones presentadas en diferentes regiones del país. De acuerdo con la Adres, el 86 % de estos casos tendría inconsistencias relacionadas con la acreditación de los hechos terroristas bajo los cuales fueron presentadas las solicitudes de reconocimiento de recursos.

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Los procesos buscaban que se reconocieran recursos por concepto de indemnizaciones por muerte y gastos funerarios. Sin embargo, tras la revisión, la entidad determinó no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía.

La normativa establece que la Adres puede reconocer este tipo de indemnizaciones cuando el fallecimiento se deriva, entre otros eventos amparados, de actos terroristas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para acreditar las circunstancias de los hechos.

El director general de la Adres, Iván Sánchez Arango, aseguró que, tras los hallazgos, la nueva administración puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una noticia criminal y señaló que continuarán las investigaciones internas que correspondan.

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La entidad también indicó que seguirá atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y entregará la información y documentación necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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La Adres señaló que estas medidas hacen parte de las acciones para proteger los recursos públicos destinados a financiar el sistema de salud y de la política anticorrupción impulsada por el Gobierno nacional.

La entidad reiteró además su compromiso con la protección de los recursos de la salud, la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de control.

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