Tierralta se prepara estrategias y campañas para la llegada del fenómeno de El Niño

En Tierralta, Córdoba, comenzaron a preparar medidas de contingencia ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría alcanzar su mayor intensidad en la región Caribe entre enero y abril. La situación fue abordada durante una reunión en Barranquilla entre el presidente de la República, alcaldes y gobernadores de la región Caribe, representantes del Gobierno nacional y empresas de servicios públicos.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno y preparar a los territorios frente a eventuales dificultades en la prestación de servicios como energía y gas.

Publicidad

El alcalde de Tierralta, José David Contreras, explicó que uno de los principales llamados durante la reunión fue comenzar desde ahora con los planes de contingencia.

“El presidente nos manifestaba la preocupación sobre ya este fenómeno de El Niño que está bien, bien adentro, bien instalado. Es prepararnos antes de. Se estima que para esta región del país el fenómeno de El Niño llegue con fuerza entre enero, febrero, marzo, abril”.



Contreras señaló que, a partir de esta preocupación, los ministerios y las entidades territoriales y departamentales trabajarán de manera conjunta en las medidas de prevención para enfrentar la temporada.

En Tierralta, uno de los principales retos está relacionado con el acceso a los servicios. De acuerdo con el alcalde, un número importante de familias se encuentra en condiciones de subnormalidad o informalidad eléctrica, mientras que la zona nororiental del municipio enfrenta escasez de agua durante la temporada seca.

Publicidad

Ante este escenario, las autoridades también buscan promover un uso más responsable de los servicios durante los meses de mayor intensidad del fenómeno.

Uno de los puntos centrales de la preparación es garantizar el suministro de energía y evitar posibles interrupciones. Sobre este compromiso, el alcalde aseguró:

Fenómeno de El Niño Foto: referencia, ImageFX

Publicidad

“El presidente se ha comprometido a que no va a haber apagón, y todo el sector de la industria de energía, pues, también está comprometida a que no haya apagón”.

Sin embargo, Contreras señaló que mantener la prestación del servicio no dependerá únicamente de las autoridades y las empresas, sino también de las acciones que adopten los ciudadanos desde sus hogares.

“Eso creemos que lo podemos resolver, no solamente con la voluntad del Gobierno nacional, del sector privado, del sector energético, pero también de una ciudadanía consciente y dispuesta a contribuir con el ahorro desde cada hogar, desde cada familia”.

Publicidad

Por eso, la Alcaldía de Tierralta anunció que trabajará en una campaña para promover el uso consciente de los servicios y reducir el consumo, como parte de las medidas de preparación frente al fenómeno de El Niño.

El llamado se produce además en un momento en el que el municipio avanza en la ampliación del acceso a fuentes de energía. El viernes 2 de octubre entró en operación una nueva red de gas natural sintético que permitirá que cientos de familias reciban gas directamente en sus viviendas durante las 24 horas del día.

Publicidad

Así, Tierralta enfrenta los próximos meses con dos frentes de trabajo: avanzar en la cobertura de servicios energéticos y, al mismo tiempo, preparar a la población para los posibles efectos del fenómeno de El Niño, especialmente sobre el suministro de agua y energía.

