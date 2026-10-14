Capturan hombre acusado de abusar sexualmente de una adulta mayor de 83 años en La Unión, Antioquia

Un hombre señalado como el presunto responsable de agredir sexualmente a una adulta mayor de 83 años en el municipio de La Unión fue capturado en las últimas horas en Santa Rosa de Osos, tras casi tres semanas de rastreo entre las autoridades locales y la Policía Nacional.

El capturado fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz. Según el reporte oficial, las investigaciones permitieron establecer que, tras haber permanecido en La Unión hasta la semana pasada, el individuo se desplazó hacia el Norte del departamento con el fin de evadir la acción de las autoridades.

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El caso ocurrió el pasado 26 de septiembre en La Unión, cuando la víctima ingresó al servicio de urgencias del hospital municipal, activación que puso en marcha el protocolo de Código Fucsia para brindarle atención médica y psicológica.

La información aportada por la propia víctima sobre el vehículo en el que se movilizaba el agresor fue clave: mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal, el automotor fue ubicado abandonado en un parque local. Posteriormente, los investigadores identificaron a un familiar que acudió a retirar el carro, quien manifestó a los uniformados que el señalado le había pedido recuperarlo porque era buscado por la Policía.



Con la recolección de pruebas y el rastreo de cámaras de seguridad, unidades de la SIJIN de la Policía Nacional lograron ubicar el paradero de García Muñoz en el municipio de Santa Rosa de Osos, donde se hizo efectiva la orden de captura por este hecho que generó constante reclamo de celeridad por parte de la comunidad.

Tras confirmarse el procedimiento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus redes sociales destacando el resultado del operativo y señalando que esperan que la justicia determine la máxima condena sobre este caso.